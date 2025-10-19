30 de persoane audiate în ancheta nenorocirii din Rahova. Scenariu: S-a rupt sigiliul intenționat, se caută ”mâna criminală”

Apar noi detalii în mega ancheta exploziei din Rahova. Procurorii iau în calcul inclusiv varianta în care tragedia a fost produsă de ruperea sigiliului de gaze în mod intenționat. 30 de persoane, printre care și administratora blocului au fost deja audiate. 

În continuare, la fața locului anchetatorii fac cercetări pentru a stabili cine se face vinovat de explozia în urma căreia au murit trei persoane, iar alte 17 au fost rănite. 

O parte dintre locatari au fost deja audiați, inclusiv administratora blocului, precum și mai mulți angajați ai Distrigaz. 

Surse Realitatea PLUS spun că momentan nu se pune problema luării unei măsuri preventive, deoarece oamenii legii trebuie să strângă mai întâi toate problele și să facă filmul tragediei. 

Procurorii care se ocupă de acest caz nu exclud nicio variantă. Aceștia spun că poate fi vorba despre o defecțiune tehnică ori cineva a rupt în mod intenționat acel sigiliu. 