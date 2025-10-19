În continuare, la fața locului anchetatorii fac cercetări pentru a stabili cine se face vinovat de explozia în urma căreia au murit trei persoane, iar alte 17 au fost rănite.

O parte dintre locatari au fost deja audiați, inclusiv administratora blocului, precum și mai mulți angajați ai Distrigaz.

Surse Realitatea PLUS spun că momentan nu se pune problema luării unei măsuri preventive, deoarece oamenii legii trebuie să strângă mai întâi toate problele și să facă filmul tragediei.

Procurorii care se ocupă de acest caz nu exclud nicio variantă. Aceștia spun că poate fi vorba despre o defecțiune tehnică ori cineva a rupt în mod intenționat acel sigiliu.