Un tanara de 17 ani a fost taiat cu maceta in apropierea unui parc din orasul Braila. Incidentul socant s-a petrecut in urma unui schimb de replici intre cei doi, la intrarea intr-un restaurant. Ulterior, lucrurile au degenerat. Martorii la eveniment au fost ingroziti de modul in care au evoluat lucrurile. Echipele de prim ajutor sosite la fata locului si i-au acordat asistenta medicala de urgenta tanarului ranit. Agresorul a fost prins de politie.