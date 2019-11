26 de ani de la uciderea lui Ioan Luchian Mihalea. Crima a îngrozit România post-decembristă. Asasinii sunt liberi

„Eu mi-am pus boxul metalic pe mâna dreaptă, pe sub mănuşă şi am început să îl lovesc şi eu în faţă pe Mihalea. Ne aflam pe holul de la intrarea în casă, pe lângă uşa de la bucătărie, când Gavrilă l-a lovit ultima oară cu letconul în cap, iar Mihalea s-a dezechilibrat şi a căzut lângă uşa de la intrare cu capul orientat spre uşa de la debara.

Eu l-am tras pe Mihalea de picioare prin sufragerie până în holul de lângă baie, iar Gavrilă mergea după mine. L-am lăsat pe Mihalea în holul respectiv şi l-am mai lovit de câteva ori cu pumnul în piept, iar Gavrilă l-a lovit cu letconul tot în cap. M-am dus apoi la baie şi mi-am spălat mănuşile albastre de sânge, pentru că nu puteam să plec cu ele aşa murdare. De asemenea, am dat cu apă şi pe petele de sânge aflate pe hainele cu care eram îmbrăcat. În timp ce mă spălam, Gavrilă a strigat la mine şi mi-a zis să vin la el în sufragerie. L-am văzut când a smuls un cablu de alimentare electrică de la un aparat pe care l-a înfăşurat în jurul gâtului lui Mihalea.

El mi-a zis să trag de un capăt al cablului, dar eu am refuzat iniţial. Însă el a insistat şi am tras de un capăt. Cablul s-a rupt la un capăt, dar Gavrilă a adus un alt cablu pe care l-a înfăşurat în jurul gâtului lui Mihalea, dar de capetele acestuia am tras foarte puţin”, avea să declare mai tărziu Ionel Păun, unul din criminali.

Cei doi furaseră din casa victimei un aparat video marca AIWA, un radiocasetofon marca SHARP, o cameră de filmat marca HITACHI, o combină muzicală marca MATSUI, un lănţişor, o brăţară şi o verighetă de aur, un ceas de mână, o geacă şi pantaloni de blugi, sumele de 400 dolari şi 30.000 lei, un portofel, o geantă de fâş de culoare neagră

Criminalii Nelu Florian Gavrilă şi Ionel Păun au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă, dar au ieșit pe rând, după 21 de ani de pușcărie.

Cine a fost Ioan Luchian Mihalea și cum a format el grupul Song

Ioan Luchian Mihalea, alintat Oanță, s-a născut la 15 decembrie 1951, în București. El a fost fondatorul, sufletul și conducătorul grupului vocal "Song" compus din studenți de la Facultatea de limbi germanice de la Universitatea din București.

Succesul acestui grup îl determină pe Mihalea să înființeze în 1973 un grup similar, dar cu copii talentați, numit Minisong. Zeci de vedete de astăzi au început să cânte în Minisong.

În perioada comunistă, grupul Song devenise un adevărat fenomen şi se bucura de o popularitate imensă, pentru că ieşea din tiparele vremii.

Membrii grupului erau „o gaşcă“ veselă, optimistă, aveau un repertoriu care includea colinde şi piese străine, purtau costume viu colorate, dansau pe scenă. Dirijorul și solistul Ioan Luchian Mihalea a fost fondatorul acestui grup.

