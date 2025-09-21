Marcarea acestei zile are rolul de a crește la nivel internațional angajamentul în slujba păcii dincolo de orice fel de diferenduri și de a contribui suplimentar la edificarea unei culturi a păcii, potrivit www.un.org. Totodată, prin marcarea acestei zile se urmărește consolidarea idealurilor păcii în interiorul și în relațiile dintre națiuni, precum și în rândul oamenilor.



Ziua internațională a păcii a fost marcată pentru prima dată în septembrie 1982. Textul Rezoluției 55/282 a ONU, din 7 septembrie 2001, a stabilit celebrarea acestei zile la data de 21 septembrie, începând din 2002.

În acest an, ziua este marcată în cadrul temei ''Acționează Acum pentru o Lume Pașnică'', potrivit https://internationaldayofpeace.org/ și https://www.un.org/.



Prin intermediul Comisiei de construcție a păcii, care în acest an marchează cea de-a 25-a aniversare, ONU face demersuri pentru a răspunde sărăciei, inegalității, discriminării și injustiției. Prin cele 17 Obiective de Dezvoltare Globală, Națiunile Unite sprijină eforturile statelor pentru creșterea prosperității, îmbunătățirea calității sănătății și standardelor de viață, precum și pentru a pune capăt tuturor formelor de discriminare și de injustiție. Prin Pactul pentru Viitor (adoptat la 22 septembrie 2024), Națiunile Unite s-au angajat să răspundă provocărilor și oportunităților, precum cele din știință, tehnologie și inovație, dar și să sprijine implicarea activă a generațiilor viitoare, conform https://www.un.org/.



Campania 'Acționează Acum' a venit în sprijinul a milioane de oameni din întreaga lume care pot să aleagă temele de care sunt interesați, să se implice în adoptarea unor pași concreți și să vadă impactul pașilor urmați. Aplicația mobilă dezvoltată ActNow poate fi descărcată pe telefoanele mobile inteligente și, astfel, fiecare poate înțelege diferența acțiunilor proprii pentru o lume mai pașnică, indică https://www.un.org/.



O altă zi dedicată păcii în plan internațional este marcată la 1 ianuarie, fiind vorba despre Ziua mondială a păcii, instituită, în 1968, de Papa Paul al VI-lea.