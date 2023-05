O carte care și-a propus să revoluționeze principiile educatiei financiare din lumea intreaga este ”Secretele mintii de milionar”. Aceasta trateaza abundenta financiara ca o consecinta a spiritualitatii si care spune raspicat un principiu indelung dezbatut in cartile de dezvoltare personala si evolutie spirituala: “Daca vrei sa ai, mai intai trebuie sa fii.”

Pornind de la identificarea tiparului financiar care ne conduce viata in acest moment, pana la afirmatii de prosperitate pe care e recomandat sa le gandim si sa le exprimam in fiecare zi, cartea este un ghid al celor care vor sa isi imbunatateasca viata si sa sparga barierele autoimpuse si mostenite din copilarie, care limiteaza potentialul uman, scrie Sfatul Părinților.

Acest principiu spune: Ceea ce este invizibil creeaza ceea ce este vizibil iar daca in acest moment suntem ingropati in datorii, nu avem bani suficienti, sau castigam mult dar nu putem pastra banii si suntem tenatati sa facem risipa, radacinile sunt adanci si pornesc, de cele mai multe ori, din aspecte psihologice dezvoltate pe parcursul copilariei, din cutume mostenite din familie sau din sistemele traditionale de educatie.

Dupa descoperirea tiparului financiar si a radacinii psihologice a problemelor, autorul recomanda studierea asa ziselor dosare ale prosperitatii: 17 moduri prin care oamenii prosperi gandesc diferit si atrag si mai multa prosperitate in viata lor.

Cateva dintre principiile aplicate de oamenii care atrag in viata lor abundenta financiara sunt:

1. Oamenii bogati cred ca isi creeaza viata. Cei saraci cred ca viata li se intampla.

2. Oamenii bogati nu spun niciodata ca banii nu sunt importanti, ci sunt convinsi ca banii sunt importanti in domeniile in care functioneaza si sunt inutili in ariile in care nu au nici o influenta.

3. Oamenii bogati nu se plang, pentru ca astfel devin magneti ai esecului.

4. Oamenii bogati nu au comportament de victima.

5. Oamenii bogati gandesc la scara mare, se concentreaza asupra oportunitatilor si aleg sa ajute alti oameni.

6. Oamenii bogati admira alti oameni bogati, plini de succes. Saracilor nu le plac oamenii cu succes.

7. Filozofia lor de viata este: “Binecuvantati ceea ce va doriti !”

8. Bogatii se asociaza cu oamenii pozitivi, plini de succes.

9. Oamenii bogati cred ca secretul succesului nu consta in incercarea de a evita, a scapa sau a micsora problemele. Secretul consta in a se dezvolta personal astfel incat sa depaseasca orice problema.

10. Oamenii bogati spun: “Daca am o problema mare in fata, inseamna ca sunt o persoana marunta.”

11. Oamenii bogati stiu ca banii nu fac decat sa accentueze caracterul pe care il aveau inainte de a avea bani.

12. Oamenii bogati aleg sa fie platiti in functie de rezultate. Oamenii saraci aleg sa fie platiti in functie de timp.

13. Oamenii bogati nu au niciodata un plafon al venitului.

14. Bogatii stiu ca singurul moment in care se dezvolta cu adevarat este cel in care nu se afla in zona de confort.”