Spectacol cosmic inedit în noaptea de 31 martie: Cum ne afectează LUNA ALBASTRĂ

LUNĂ ALBASTRĂ 31 martie. Numele de Lună albastră este dat celei de-a doua Luni pline care se produce într-o singură lună calendaristică, un fenomen ce are loc, în medie, la fiecare doi ani şi jumătate.

LUNĂ ALBASTRĂ 31 martie. Folosirea expresiei "Lună albastră" ca referinţă pentru acest eveniment astronomic a rezultat dintr-o eroare apărută în paginile publicaţiei Sky and Telescope din 1946. Expresia a făcut apoi ocolul lumii, cauzând o veritabilă fascinaţie în rândul publicului, iar numele ei a fost dat unui cocktail şi unui sortiment de bere foarte bine vândut în Statele Unite. Expresia din limba engleză "once in a blue Moon" descrie un eveniment extrem de rar.

Luna de sâmbătă va fi cea de-a doua Lună albastră din acest an. Prima a putut fi admirată la 31 ianuarie, când fenomenul de Lună plină a fost asociat şi cu cel de Super-Lună sângerie şi de eclipsă de Lună (o astfel de eclipsă - când Luna trece în conul de umbră produs de Terra - este de asemenea denumită "Lună sângerie" deoarece astrul nu devine complet negru, pentru că o parte din lumina Soarelui, reflectată de atmosfera terestră, atinge indirect suprafaţa selenară). Pentru ca o Lună plină să primească apelativul de Super Lună ea trebuie să se afle la perigeu - punctul ei orbital cel mai apropiat în raport cu Terra, când este vizibilă, în medie, cu 14% mai mare decât de obicei şi cu 30% mai strălucitoare.

LUNĂ ALBASTRĂ 31 martie. Cel de-al doilea fenomen de Lună plină petrecut pe parcursul unei singure luni calendaristice este posibil pentru că satelitul natural al Pământului are nevoie de 29,5 zile pentru a încheia o orbită completă în jurul planetei, dar fiecare lună calendaristică (cu excepţia lui Februarie) are 30 sau 31 de zile.

Luna Albastră 31 martie. Cum vei fi afectat, în funcție de zodie

Horoscopul săptămânii 26 martie -1 aprilie 2018 este marcat de intrarea planetei Venus în zodia Taur și de Luna Albastră (Luna Plină în zodia Balanță), ambele evenimente având loc în data de 31 martie.

Venus va rămâne în zodia Taur până în ziua de 24 aprilie.

LUNĂ ALBASTRĂ 31 martie. Luna Plină din 31 martie va fi a doua ”Lună Albastră” din acest an. La fel ca în ianuarie, în martie sunt două Luni Pline: prima, a avut loc în data de 2, iar a doua (denumită „Albastră”) va avea loc în data de 31.

Săptămâna va începe cu Luna în Rac, o zodie a familiei și tradiției. În a doua parte a zilei de luni, Luna va intra în semnul Leului, zodie a ambiției și creativității, iar miercuri se va muta în Fecioară, o zodie iubitoare de muncă, dar critică, pretențioasă și perfecționistă, spune astrologul Oana Hanganu, potrivit huff.ro.

LUNĂ ALBASTRĂ 31 martie. Vineri seara, Luna se va muta în Balanță, unde va rămâne până la începutul săptămânii viitoare și va încuraja negocierile și parteneriatele de orice fel.

În plus, întreaga săptămână va fi influențată de aspectele tensionate formate de Soare (aflat în zodia Berbec) cu Saturn (aflat în Capricorn, dar și de Luna Plină din zodia Balanței cu Marte și Saturn din Capricorn și Uranus aflat în Berbec. Lor li se adaugă tranzitul retrograd al planetei Mercur.

Toate acestea vor provoca neînțelegeri, obstacole, amânări sau retrageri din parteneriate deja ”active” sau de la masa negocierilor, probleme de comunicare în cuplu, frustrări și revolte.

LUNĂ ALBASTRĂ 31 martie. Se anunță, așadar, o săptămână provocatoare, în care va fi nevoie de înțelepciune, răbdare și perseverență.