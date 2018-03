Sorin Grindeanu: Mi-aş fi dorit să-mi duc la capăt mandatul de premier, dar nu regret

Tudose vs Grindeanu

"Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun că nu mi-aş fi dorit să-mi duc mandatul până la capăt, pentru că mai aveam foarte multe lucruri de făcut, dar nu trăiesc din regrete," a declarat fostul premier, într-un interviu pentru Agerpres.

„Regret faptul că pe vremea când eram prim-ministru semnam mai puţine hârtii faţă de ceea ce se întâmplă acum, şi nu glumesc, a mai spus actualul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Întrebat dacă ar mai accepta vreodată funcţia de prim-ministru, Grindeanu a subliniat că nu i-a fost uşor să ia decizia de a ieşi din politică, atunci când a acceptat funcţia de preşedinte ale ANCOM, dar că se află într-o etapă care îi place foarte mult. „Nu vreau să pară la modul evident că evit întrebarea dumneavoastră, dar eu cred că, în această etapă, ceea ce fac aici, dincolo de faptul că îmi place foarte mult, e ceea ce mă preocupă la modul foarte serios. În acest moment, funcţia de la ANCOM a însemnat, odată cu acceptarea acesteia, să ies din politică, ceea ce am şi făcut. Nu mi-a fost uşor, pentru că am fost mulţi ani membru al unui partid politic, dar în momentul în care am luat această decizie, am luat-o", a precizat şeful ANCOM.

Sorin Grindeanu a ocupat funcţia de prim-ministru al României în perioada ianuarie – iunie 2017. Guvernul condus de el a adoptat în ianuarie 2017 măsura controversată de a amnistia anumite fapte penale, decizie ce a declanșat uriaşe proteste de stradă. Sorin Grindeanu a fost şi singurul şef de guvern post-decembrist debarcat prin moţiune îniţiată de propriul partid, PSD, ca urmare a refuzului său de a se retrage.

În toamna lui 2017, Grindeanu a fost "reevaluat" de Liviu Dragnea, care declara că la momentul debarcării din fruntea guvernului acesta "a fost manevrat și poate va spune ce a fost atunci, poate va dori să se elibereze (…) Am avut o discuție cu Sorin Grindeanu. Prima dată mi-a spus Mihai Tudose (...) că Sorin Grindeanu ar fi bine să fie recuperat și am decis că ar fi bine să găsim un loc în care să presteze, pentru că este un om bun, un om experimentat”, a declarat Dragnea la un post TV. În urma acestei reevalurări, fostul premier a primit şefia Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii