Simona Halep, prima reacție după ce a fost învinsă de o jucătoare clasată pe locul 116

Simona Halep a fost eliminată în turul II al turneului de Mare Șlem de la US Open de americanca Taylor Townsend, scor 6-2, 3-6, 6-7 (4).

Simona Halep (27 de ani, locul 4 WTA) a tras primele concluzii după eșecul în fața adversarei de 23 de ani, locul 116 WTA.

"Sunt un pic supărată din cauza tacticii şi a modului în care am jucat. Dar nu este o dramă. Ea a jucat foarte bine. A meritat victoria pentru că a dat totul şi nu s-a gândit la eşec.

A crezut sută la sută. Am jucat de câteva ori împotriva ei şi ştiam cum joacă. Dar astăzi a schimbat. A mers la fileu, aşa că a fost un pic diferit.

La un moment dat, am pierdut ritmul în setul doi şi nu ştiam ce trebuie să schimb. La multe mingi ea a fost mult mai ispirată decât mine. Am jucat de fiecare dată acolo unde era ea. Nu am mai jucat niciodată cu cineva care să vină atât de des la fileu", a explicat Simona Halep.

În replică, Taylor Townsend a declarat: "Am jucat ca şi cum nu aş avea nimic de pierdut. O astfel de jucătoare este prea puternică, are multă experienţă, asta nu dispare….

Aşa că am abordat meciul cu gândul: Ce am de pierdut? Voi face ce fac cel mai bine acolo unde mă simt cel mai bine, şi anume la fileu. Am câştigat multe puncte. Am pierdut puncte, puncte mari. Dar am fost recompensată la final".