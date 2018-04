Simona Halep. Nr.1 WTA, declaraţie surprinzătoare după ce 10.000 de oameni au împins-o de la spate

Simona Halep

Simona Halep, numărul unu mondial în tenisul feminin, a adus primul punct echipei României în întâlnirea cu Elveţia, din cadrul barajului de promovare în Grupa Mondială a Fed Cup, învingând-o în trei seturi, 6-3, 1-6, 6-1, după o oră şi 45 minute de joc, pe Viktorija Golubic (115 WTA), în prima partidă de simplu desfăşurată sâmbătă în sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Simona Halep a fost încurajată din tribune de 10.000 de oameni, iar asta a impresionaaat-o foarte tare pe cea care este lider mondial.

"A fost foarte dificil. A fost de trei ori mai greu decât la finala de la Melbourne. Am avut nişte emoţii de nedescris. Niciodată nu am trăit asemenea clipe pe teren. Am câştigat datorită publicului. A fost foarte greu să pot simţi mingea în teren. La început nu am putut să-mi controlez emoţiile.

Le mulţumesc tuturor pentru aceste momente. În startul setului decisiv am încercat să mă eliberez de stres şi să lupt împreună cu publicul pentru victorie. De la ei mi-a venit energia. Sper ca duminică să fie mai bine. Sper ca Irina să câştige şi să aducă punctul doi. O voi susţine din tribună", a spus Simona Halep, preluată de Digisport.