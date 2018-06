Serena Williams s-a retras de la Roland Garros. Motivul i-a uluit pe organizatori

Serena Williams

Serena Williams s-a retras de la Roland Garros. Este șocul zilei la Roland Garros: Serena Williams s-a retras înaintea meciului cu Maria Șarapova.

Serena Williams s-a retras de la Roland Garros

Serena Williams și Maria Sharapova ar fi trebuit să joace în optimile de finală de la Roland Garros, dar meciul nu va mai avea loc, întrucât americanca s-a retras.

Serena Williams (36 de ani) a anunţat înaintea meciului cu Maria Şarapova că are probleme medicale. "Am probleme la muşchii pectorali, așa că sunt nevoită să mă retrag", a spus Serena Williams, cu puțin timp înaintea partidei.

Aceasta este o premieră pentru marea campioană, Serena Williams. Este pentru prima oară când americanca se retrage în mijlocul unui turneu de Mare Şlem.

Știrea inițială

Meci de foc, luni, la Roland Garros: rusoaica Maria Sharapova o întâlnește în optimile de finală pe proaspăt revenita pe terenul de tenis, Serena Williams.

Maria Sharapova a scris recent în cartea sa autobiografică că Serena Williams o urăște după ce a văzut-o plângând în vestiar după ce a pierdut în finala de la Wimbledon în 2004.

În replică, Serena Williams nu a negat că ar fi plâns, dar a menționat că în niciun caz nu o urăște pe Sharapova din cauza acelui episod.

Maria Sharapova și Serena Williams s-au întâlnit de 21 de ori până acum, iar americanca are un palmares covârșitor în fața rusoaicei: 19 victorii în meciurile directe!

Cu toate acestea, serena spune că favorita pentru meciul de luni este Maria Sharapova, potrivit site-ului oficial WTA. "Sincer, ea este probabil favorita pentru acest meci. Joacă de peste un an, iar eu am abia am repornit", le-a spus Williams jurnaliștilor.

Partida dintre Maria Sharapova și Serena Williams, din optimile de finala de la Roland Garros, va avea loc luni, dupa ora 17:00.