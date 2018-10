A murit un nume mare din cinematografie

Scott Wilson, actorul cunsocut mai ales pentru rolul Hershel Greene din The Walking Dead, a trecut în nefiinţă la vârsta de 76 de ani.

Potrivit site-ului TMZ, Wilson a murit din cauza complicaţiilor cauzate de leucemie.

Anunţul şocant pentru fani a venit la câteva ore după ce producătorii serialului Walking Dead au anunţat prezenţa lui Scott Wilson în sezonul 9 al filmului.

Scott Wilson a mai jucat în filme ca Cold Blood, The Great Gatsby şi The Ninth Configuration.

Rest in peace, Scott Wilson--a man on the run in In the Heat of the Night, a fearsome killer in In Cold Blood, a TV star almost 50 years later in The Walking Dead, and a lovely and thoughtful actor to talk to. pic.twitter.com/mwXIoYaq06