Schimbări majore în transportul în comun din jurul Bucureștiului

Liniile preorasenesti care asigura transportul calatorilor vor fi reorganizate, de la 1 ianuarie 2019, devenind linii regionale, cu indicative noi si cu trasee modificate, conform deciziei Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Bucuresti-Ilfov (ADTPBI).

Astfel, liniile preorasenesti vor capata indicative noi, de linii regionale, adica va fi adaugata litera "R" inaintea numarului de linie si vor fi atribuite numere noi. STB va opera 27 de rute regionale, cu sase linii in plus fata de cele 21 actuale, iar parcul auto va creste, de la 49 de autobuze, in prezent, la 112, se precizeaza intr-un comunicat al ADTPBI.



Potrivit sursei citate, liniile regionale vor avea urmatoarele indicative si trasee:



R413 Bucur Obor - Afumati - Sindrilita;

R419 CFR Progresul - Bumbacaria Jilava;

R421 Ghencea - Cornetu;

R422 Ghencea - Domnesti - Darvari;

R423 Ghencea - Teghes;

R424 Ghencea - Clinceni;

R425 Ghencea - Ordoreanu;



R426 Ghencea - Pruni;

R428 Depoul Alexandria - Magurele - Jilava;

R432 Pacii (Valea Cascadelor) - Zurbaua;

R434 Lujerului - Chiajna;

R436 Cartier Damaroaia - Oras Buftea;

R439 Piata Sudului - Popesti-Leordeni (Danubiana);

R440 Piata Sudului - RomPrim - Leordeni;

R441 Piata Presei Libere - Ostratu;

R442 Piata Presei Libere - Otopeni;

R443 Piata Presei Libere - Peris;

R446 Piata Presei Libere - Silistea Snagovului - Gruiu;

R452 Republica - Islaz;

R454 Republica - Pantelimon (Ferma);

R455 Republica - Dobroiesti;

R465 CFR Progresul - 1 Decembrie;

R474 Cartier Damaroaia - Mogosoaia;

R475 Piata Sudului - Berceni;

R476 Piata Clabucet - Pasaj CFR Chitila.



Totodata, in Bucuresti, STB va introduce linii noi si va modifica trasee:



- linia 97 va merge pe traseul Straulesti - Piata Sf. Voievozi (Bd. Bucurestii Noi, Calea Grivitei, str. Gh. Polizu si str. Occidentului);

- linia 196 va avea traseul Gara Basarab - Piata Chirigiu (Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, str. Witting, Calea Plevnei, str. Stirbei Voda, Bd. Eroilor, str. Bagdasar, Sos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Piata Chirigiu, cu intoarcere pe str. Odoarei, str. Nasaud, Sos. Progresului, Calea Rahovei, Bd. Tudor Vladimirescu, Sos. Panduri, str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, str. Stirbei Voda, Calea Plevnei, str. Mircea Vulcanescu, str. Baldovin Parcalabul, str. Garii de Nord, Piata Garii de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab);

- linia 205 va avea traseul Straulesti - Gara de Nord (Sos. Gh. Ionescu Sisesti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Sos. Kiseleff, str. Alex. Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, str. Buzesti, str. Polizu, Gara de Nord);

- linia 304: Piata Presei - Straulesti (Bd. Expozitiei, Sos. Bucuresti - Ploiesti Sos. Odai, Sos. Bucuresti - Targoviste, Straulesti);

- linia 361: Piata Unirii - Complex Comercial Baneasa (Piata Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Lascar Catargiu, Bd. Aviatorilor (Sos. Kiseleff), Bd. Constantin Prezan, Sos. Kiseleff, Sos. Bucuresti - Ploiesti, DN 1, Complex Comercial Baneasa);

- linia 782: Complex Comercial Baneasa - Aeroportul Henri Coanda (Complex Comercial Baneasa, Sos. Bucuresti - Ploiesti, DN1, Aeroport Henri Coanda) .



Asadar, vom avea o noua linie de transport in comun care va avea ajunge la Aeroportul Otopeni.



De asemenea, liniile 696 si 697 se desfiinteaza.