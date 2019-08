Sărbătoare mare. TRADIŢII şi obiceiuri de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Sărbătoare mare mâine. TRADIŢII şi obiceiuri de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este sarbatorita de catre Biserica Ortodoxa in fiecare an la data de 29 august. Acesta s-a nascut in cetatea Orini, fiu al Elisabetei si al preotului Zaharia. I-a fost atribuit supranumele de „Inaintemergatorul" datorita faptului ca a anuntat venirea lui Hristos.

Conform Evangheliei, Irod, in cadrul celebratii zilei sale de nastere, ordona taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul, la cererea Irodiadei. In acea perioada, Ioan Botezatorul era in temnita din Castelui lui Irod de la Maherus. Motivul intemnitarii este unul simplu: Ioan il critica public pe Irod pentru traiul nelegiut de care a dat dovada alaturi de Irodiada, sotia fratelui sau. Urandu-l pana in maduva oaselor, aceasta ii cere fiicei sale, Salomeea sa ii spuna lui Irod ca doreste capul lui Ioan ca rasplata.

Irod, de teama ca Ioan Botezatorul ar putea invia, decide doar trupul acestuia sa fie dat ucenicilor pentru a fi inmormantat la Sevastia, pe cand capul sau a fost ingropat de catre Irodiada in curtea sa.

Conform traditiei, Sfanta Ioana este cea care a luat capul Sfantului Ioan din curtea Irodiadei si l-a ingropat la Ierusalim in multele Eleonului. Acolo a ramas pana pe vremea imparatilor Constantin si Elena, care au dus capul la Emesa, Siria. Asadar, cea de-a doua aflare a capului Sfantului Ioan Botezatorul a luat loc la Emesa in anul 453.

Ulterior, pe vremea luptei intreprinse impotriva icoanelor, capul sau a fost ingropat la Comane, iar mai apoi a fost dus de catre Sfantul Ignatie la Constantinopol in anul 860. In timpul cruciadelor, o parte a capului sau a fost luata de la Constantinopol de catre latini si a fost dusa la o biserica din Amiens.

Aceasta sarbatoare reprezinta ultima mare sarbatoare a anului bisericesc, avand in vedere ca acesta se incheie pe 31 august.

Traditii si obiceiuri

In aceasta zi se tine post aspru. De asemenea, este recomandat ca sa nu se manance pepeni, dat fiind faptul ca forma acestora aduce aminte de cea a capului lui Ioan Botezatorul. Tot in aceasta zi, in unele regiuni rurale nu se foloseste cutitul, toata mancarea fiind rupta cu mana. Tot un obicei care vine din popor este acela de a tine post „de la cruce pana la cruce". Acest post era unul de doua saptamani, care totusi nu este consemnat in calendarul crestin. Postul avea rolul de a ii curati pe toti cei care au savarsit pacate grave sau chiar omoruri. Cei care decideau sa posteasca in acea zi mancau doar turte de grau sau malai.

