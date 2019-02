Rona Hartner a fost operată de tumoră

Rona Hartner

Actrița și cântăreața Rona Hartner a suferit o operație de 6 ore la spitalul Floreasca.

"A fost o operaţie clasică, pentru a se putea rezecta partea afectată. A ieşit cu bine, va rămâne la terapie intensivă", au declarat surse din apropierea Ronei Hartner. Acum, vedeta așteaptă, cu sufletul la gură, rezultatul biopsiei, pentru a afla dacă țesutul este malign sau benign, scrie click.ro.

„Sunt bine. Mă ține credința, speranța și nu vreau să cultiv frica. Eu am venit în România pentru emisiunea «Scena Misterelor», joi (21 februarie) trebuia să plec în Franța. De miercuri nu mă simțeam în apele mele, aveam o stare de oboseală, începusem să mă balonez, eram în prag de ocluzie intestinală. Înainte să mă duc la avion, doctorul mi-a zis că mă va opera de urgență. La tomograf s-a arătat că am o tumoare la colon, asta mă seca de puteri. Am făcut niște investigații în Franța, dar nu dădea nimic. O să operăm luni dimineață ce e de operat. Îi rog pe toți să aprindă o candelă pentru mine”, a povestit Rona pe Facebook înainte de operaţia care a avut loc azi, 25 februarie.