Romania - Croatia la EURO U21: 4-1. George Puşcaş, eroul nostru, a explicat victoria

Romania U21 a învins Croatia U21 cu 4-1 la debutul la EURO U21.

Echipa României a făcut un joc solid, cu risipă de efort, multă dăruire şi determinare, câştigând prin golurile marcate de George Puşcaş (11 - penalty), Ianis Hagi (14), Tudor Băluţă (66), Adrian Petre (90+1), respectiv Nikola Vlasic (18). Primul şi ultimul au venit după consultări ale arbitrajului video, o premieră pentru o echipă românească.

Printre eroii meciului s-a numărat şi George Puşcaş, golgeterul echipei şi din preliminarii. Vârful lui Palermo a făcut un meci perfect, obţinând un penalty, marcând de la punctul cu var şi fiind co-autor la reuşita a doua.

"Am deschis scorul repede şi am reuşit să fim atenţi, să ne majorăm avantajul şi apoi să menţinem scorul. Mă bucur că am câştigat, mai ales că a fost foarte greu, a fost o căldură sufocantă. Avem trei zile să ne recuperăm şi sperăm să fim fizic bine cu Anglia. E un rezultat mare, unul istoric, e prima victorie la un turneu final la această vârstă. Am intrat în istorie, dar nu vrem să ne oprim aici. Credem în această generaţie", a spus atacantul României, la TVR1.