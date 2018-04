REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la LOTO, joi, 19 aprilie 2018

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 19 aprilie 2018, va avea loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de joi, 19 aprilie 2018.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 19 aprilie 2018, va avea loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.





REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. REPORT RECORD LA JOKER: 4,2 MILIOANE DE EURO



LOTO 6/49: SUPLIMENTAR 300.000 DE LEI LA CATEGORIA I



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 19 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de duminică, 15 aprilie, Loteria Română a acordat 26.701 câştiguri în valoare totală de 2.704.702,31 lei.



JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La categoria I a jocului Joker, se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,55 milioane lei (4,2 milioane de euro).



În cazul în care s-ar câştiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. LOTERIA ROMÂNĂ SUPLIMENTEAZĂ FONDUL DE CÂŞTIGURI AL CATEGORIEI I LA LOTO 6/49 CU 300.000 DE LEI



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Urmare a câştigării premiului de categoria I la Loto 6 /49 la tragerea de duminică, 15 aprilie, Loteria Română suplimentează pentru tragerea de joi, 19 aprilie, fondul de câştiguri al categoriei I al acestui joc cu suma de 300.000 lei, informează loto.ro.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,28 milioane lei (aproximativ 275.000 de euro).



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La categoria a II-a a jocului Joker se înregistrează, de asemenea, un report în valoare de peste 838.700 de lei (aproximativ 180.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 134.000 de lei (aproximativ 29.000 de euro), informează loto.ro.



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 350.000 de lei (peste 75.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, reportul este de peste 2.800 de lei.