Rareş Bogdan, reacţie tăioasă despre "Circul Firea-Dragnea"

Rareş Bogdan a reacţionat dur după ce Gabriela Firea a ieşit cu un nou atac la adresa lui Liviu Dragnea.

Realizatorul Realitatea TV consideră că edilul Capitalei încearcă să-şi acopere eşecurile din administraţia publică prin piedicile pe care i le pune liderul PSD.

"Totul pare o mare intelegere in care teatrul sa acopere lipsa realizarilor! Prosteli din astea am mai vazut. Circul Firea-Dragnea este de un ridicol absolut. Acuzatiile despre desfiintarea Capitalei si alte aberatii, dublate de scuze sau sageti venite din partea cealalta, al lui Dragnea si a ciracilor sai, sunt aruncate in spatiul public pentru a acoperi ambuteiajele de circulatie, anularea extinderii metroului, licitatiile cu cantec, starea jalnica a spitalelor si mai nou starea infioratoare a gazonului de pe Arena Nationala.... Din pacate pentru asa zisi social-democrati ai lui Dragnea si Firea, nu suntem chiar toti niste prosti in tara aceasta.....



Lasati circul ieftin si guvernati in beneficiul romanillor si al bucurestenilor! Circ de doi bani, Firea ca cineva desfiinteaza un oras-metropola si altul cu inca o valiza ce pare adusa din Ospiciu direct in Parlament.... Îmi este scârbă", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.