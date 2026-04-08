Copiii mici sunt scutiți de postul alimentar

Potrivit tradiției creștine, copiii cu vârste între 0 și 7 ani nu sunt obligați să țină post alimentar. Aceștia sunt considerați nevinovați și în plină dezvoltare, motiv pentru care au nevoie de o alimentație completă, care să includă produse precum laptele, ouăle sau carnea.

Specialiștii atrag atenția că organismul unui copil are nevoie de nutrienți esențiali pentru creștere, iar restricțiile alimentare stricte pot avea efecte negative dacă nu sunt gestionate corect.

Ce spun preoții despre postul la copii

Reprezentanții Bisericii subliniază că, în cazul celor mici, accentul nu ar trebui pus pe restricții alimentare, ci pe formarea spirituală. Astfel, părinții sunt încurajați să-i învețe pe copii să se roage, să fie empatici și să facă fapte bune.

Postul, în esența sa, nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente, ci și cultivarea unor valori precum bunătatea, răbdarea și generozitatea.

De la ce vârstă pot începe copiii să postească

Vârsta de 7 ani este considerată un moment important în dezvoltarea copilului, când acesta începe să înțeleagă mai bine diferența dintre bine și rău. Din acest motiv, unii preoți recomandă introducerea treptată în rânduielile postului.

Între 7 și 12 ani, postul ar trebui să fie unul parțial și adaptat. De exemplu, copiii pot respecta postul doar în anumite zile, precum miercurea și vinerea, sau în perioade mai scurte din posturile importante.

După vârsta de 12 ani, adolescenții pot începe să țină post mai riguros, însă și în acest caz se recomandă echilibru. În situații precum examenele, efortul fizic intens sau problemele de sănătate, regulile pot fi adaptate cu acordul duhovnicului.

Echilibrul, esențial în educația religioasă

Atât tradiția, cât și recomandările preoților și ale specialiștilor susțin ideea de echilibru. Postul nu trebuie să devină o povară pentru copii, ci o experiență educativă, adaptată vârstei și nevoilor fiecăruia.

Rolul părinților este esențial în a ghida copiii spre înțelegerea sensului profund al postului, fără a impune reguli stricte care le-ar putea afecta sănătatea sau dezvoltarea.