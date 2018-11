Rareş Bogdan, veste proastă pentru toţi românii: s-a încheiat o luptă!

Rareş Bogdan

Rareş Bogdan vine cu o veste proastă pentru toţi românii: s-a încheiat lupta pentru apărarea statului de drept.

Ce a determinat reacţia realizatorului "Jocuri de putere"? Faptul că Dragnea contestă rapiditatea cu care a fost aplicată de ÎCCJ decizia Curţii Constituţionale, care preciza că noile desemnări vor fi făcute "de îndată". Dragnea spune că Instanţa Supremă trebuia să aştepte motivarea de la CCR şi că ar fi trebuit tras la sorţi doar preşedintele, nu întregul complet.

"România nu mai are nicio legătură cu un Stat de Drept. S-a încheiat. Să vă aşteptaţi la tot ce este mai rău pentru această ţară. Infractorii au câştigat. Gata. S-a încheiat. Mai luptăm doar cei care ne încăpăţănăm să rămânem în picioare. Cei ce nu vrem să ne predăm. Adică justiţia din ţara aceasta permite ca in momentul când nu iţi convine un Complet de judecată, ca ti se pare ca nu ar judeca cum vrei tu, poti sa faci ca la loz in plic, tragi până vin în Complet cei pe care esti sigur că-i poţi accesa să îţi dea o soluţie favorabilă. În Completul vechi i s-a părut că 3 din 5 judecători ar putea să ţină cont de probe şi să judece corect, în cel tras la sorţi (!!!!!) acum 1 h i s-a părut că nu poate fi sigur decât pe 2 şi jumătate din 5 judecători şi a contestat şi această tragere la sorţi! Trebuie spus că şi la Completul pe care l-a avut inainte de hotărârea CCR care i-a permis dizolvarea Completului cu Iulian Dragomir în frunte, 4 din 5 judecători erau de asemenea prin tragere la sorti intraţi.

Dacă Dumneavoastră vi se pare ca justitia mai are o legatura in aceasta tara cu justitia dintr-un Stat de Drept, inseamna ca eu nu vad bine si sunt rautacios. Urata tara am ajuns sa avem. Columbia lui Escobat se deosebea doar ca mai avea si niste asasinate la comanda. Nu disperaţi, foarte probabil vom ajunge şi acolo. Urmatoarea etapa, daca nu o sa ii convina nici noul Complet, va fi sa isi aleaga singur judecatorii in asa fel incat sa fie din Teleorman sau să aibă simpatii PSD-iste declarate. Va rog sa realizati ca România a devenit ţara infractorilor fericiţi şi să fii corect şi cinstit în ţara aceasta, echivalează pentru şmecherii şi infractorii PSD-işti, cu a fi fraier!", a reacţionat Rareş Bogdan pe Facebook.

