Rareş Bogdan, anunţ-bombă: de ce s-a întors la Realitatea TV. Ce promisiuni a făcut

Rares Bogdan

Rareş Bogdan s-a întors, duminică seară, la Realitatea TV, după 4 zile de absenţă.

Realizatorul TV a susţinut un monolog, în care a explicat de ce a lipsit de pe post şi ce va face în continuare la Realitatea TV.

"Bună seara, din nou împreună. Au trecut 4 zile grele. Am câteva lucruri să vă spun. În primul rând, vreau să vă mulţumesc. Chiar şi celor care mă certaţi. Vă spun cu sinceritate, cum le-am spus şi celor m-au aşteptat în faţa sediului. A fost aripa dură din Piaţa Victoriei, 10-12 persoane care au venit să mă încurajeze. Mi-au spus că nu se poate să se repete 10 August, pentru că veţi reacţiona. Le mulţumesc celor care au fost aici de joi seara, în frunte cu Mălin Bot. Nu mă schimb. Rămân exact acelaşi. Am decis că e mai bine să scrâşnesc din dinţi, să dau mâna şi să fiu pe post. Vă respect opiniile tuturor. Eu zic să aveţi încredere şi răbdare. Nu mă schimb deloc, nu vă veţi simţi trădaţi. Nici de mine, nici de Realitatea TV. Important este să ne aducem aminte care este cămaşa pe care am îmbrăcat-o cu toţii împreună. Ne-am asumat o misiune, pentru a lupta pentru o Românie cinstită, care nu stă în genunchi. Nu voi înghiţi niciodată capturarea statului român de ciuma roşie. Luptăm pentru o Românie în care cei care protestează nu sunt nici bătuţi, nici gazaţi.

Vă întreb atât: vă imaginaţi cum ar fi arătat România fără "Jocuri de putere" şi fără Realitatea TV? Cum ar fi arătat ziua de 10 August şi ce a urmat? Avem o luptă de dus, nu vrem să ni se tragă ţara de sub picioare. Nu ne schimbăm absolut deloc. Luptăm pentru copiii care se uită la TV, inclusiv pentru fiul meu, Mihăiţă. Luptăm pentru cei care visează o ţară ca afară. Luptăm pentru milioane de români de peste frontiere. Fiecare pe drumul lui, şi eu, şi Cozmin Guşă. "Jocuri de putere" este o baricadă a oamenilor care iubesc România.

Vreau să le cer scuze telespectatorilor Jocuri de putere. Trebuia să înţeleg marţi seara asta, să las de la mine. Vom câştiga războiul, cu orice fel de corupţi. Vom lupta cu fiecare. Suntem ultima tribună liberă. Am asigurări că voi avea în continuare libertate totală",a spus Rareş Bogdan la Jocuri de putere.

