Rareș Bogdan dezvăluie planul șoc al PSD după condamnarea lui Dragnea

Rares Bogdan

Rareș Bogdan explică care este planul PSD după condamnarea lui Liviu Dragnea la închisoare. ”Sobolanul ranit musca”, spune Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan le cere cititorilor și telespectatorilor săi să rămână vigilenți, deoarece PSD și Liviu Dragnea au un plan pentru salvarea liderului lor de la închisoare, după condamnarea șoc de joi seară.

”ATENTIE: Nu se preda atat de usor! Sobolanul ranit musca”, scrie Rareș Bogdan, care spune că planul PSD include serviciile Curții Constituționale.

”PLANUL este unul singur! Acum vor sa forteze CCR sa dea ca neconstitutionala Ordonanta 14 care a anulat celebra Ordonanta 13! Sesizarea este la Curte deja! Pana si ei isi dau seama ca nu pot forta cu o noua OUG data de Dancila care sa dezincrimineze abuzul in serviciu, o Ordonanta care, cu siguranta, ar scoate 2 milioane de romani in strada si atunci incearca smecheria cu CCR. O smecherie care va scoate cel mai probabil minim 1 milion de romani in strada, oricat vor incerca sa explice ca e o decizie a CCR si ca ei, ticalosii, nu au nici o vina”, spune Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan avertizează PSD că cetățenii nu vor ceda și vor lua măsuri pentru a împiedica un astfel de plan.

”Oamenii, insa, nu mai pot fi prostiti. Romania desteapta NU le va inghiti mizeriile si va reactiona”, spune Rareș Bogdan.

Ce va face PSD în acest moment? Verdictul lui Rareș Bogdan este unul dur.

”In tot acest timp PSD se va transforma intr-un partid al sinuciderii colective si va deveni totalmente nefrecventabil. Ramaneti vigilenti!”, spune Rareș Bogdan.

Condamnarea în primă instanță a lui Liviu Dragnea la 3 ani și șase luni de închisoare a cutremurat PSD. Social democrații fac planurile pentru următoarea perioadă.

Încă de joi seară au stat în ședințe pentru a stabili pe ce strategie vor merge. Vineri la ora 14.00 urmau să se întâlnească într-o ședință de urgență pentru a pune la punct detaliile comitetului executiv de la ora 16.00.