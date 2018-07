Rareș Bogdan, semnal de alarmă! Adevăratul bilanţ pentru Dăncilă: "Nu știe pe ce lume trăiește!"

Jurnalistul Realitatea TV Rareş Bogdan a făcut, luni, o analiză pentru PSnews.ro, în care a reacţionat la bilanţul guvernării prezentat de premierul Viorica Dăncilă.

"Doamna Dăncilă nu știe pe ce lume trăiește. În primul rând, românii o duc mult mai rău ca în urmă cu doi ani de zile. Creșterile promise sunt praf în ochi. Contribuțiile mutate de la angajator la angajat au produs pentru 600.000 de români pierderi salariale majore. La unii s-a prăbușit pur și simplu venitul cu 60%. Avem 0 investiții publice : niciun metru nu kilometru de autostradă. Centurile nu sunt continuate, iar centura Bucureștiului nici măcar nu au început-o, fiind o rușine pentru o capitală europeană. Ne-au luat-o înainte Tirana și Sofia. S-a produs scăderea investițiilor străine în România, avem lipsă de predictibilitate economică. Avem un ROBOR care a explodat la 3,5% și care a adus în buzunarele românilor, în jurul a 3 milioane de români, pierderi între 45 de lei și 1000 de lei în plus la rata lunară, aceștia având credite în lei. Când a venit PSD la putere, ROBOR era 0,6% și astăzi este 3,5%. A crescut euro, a crescut inflația de la 0,2% când a ajuns PSD la putere, la 5,5%, și este în continuă creștere. De asemenea, avem o creștere a prețului la motorină, benzină deși guvernul Tudose promitea în luna august, în urmă cu un an, că prețurile vor scădea la pompă în jur de 15-20%. Avem o creștere a cheltuielilor cu utilitățile și o creștere a prețului la curentul electric. Micuța creștere la pensii nu acoperă creșterile la utilități și explozia prețurilor”, a declarat Rareş Bogdan.



Cât despre salariile medicilor, realizatorul de la Realitatea TV a tras un semnal de alarmă pentru că, potrivit acestuia, s-a creat o discrepanţă între cadrele medicale şi restul personalului medical întrucât celor din urmă li s-au anulat sporurile.



„Legat de creșterea salariilor medicilor, în cazul unora au crescut, dar pentru foarte mulți nu le-a crescut și chiar au scăzut. Spitalele județene și universitare au primit bani în plus, dar măsura a produs o ruptură în cadrul personalului medical. Medicilor li s-au crescut veniturile, dar personalului medical li s-a tăiat din venituri: un șef de laborator, un cercetător, o asistentă medicală au cunoscut o pierdere de până la 40% din venituri lunar din cauza anulării sporurilor”, a spus jurnalistul.



Chestionat cu privire la soarta pe care ar putea să o aibă guvernul Dăncilă în urma manifestaţiei de pe 10 august, Rareş Bogdan a subliniat că „guvernul cade de obicei prin alegeri libere sau printr-o moțiune de cenzură”.



„Nu știu dacă acesta este scopul. Important este ca lumea să reacționeze. Guvernul cade de obicei prin alegeri libere sau printr-o moțiune de cenzură. Important este să înțeleagă lumea că nu doar votanții PSD și ALDE există în România. La alegeri au luat 3,2 milioane de voturi și 400 de mii ALDE deci 4,6 milioane. Astăzi,conform sondajelor, nu ar lua mai mult de 2,5 milioane de voturi la o populație votantă precum la 11 decembrie 2016 de 7,9 milioane de cetățeni. Dacă se prezintă 10,8 milioane de cetățeni că în turul II de la prezidențiale din 2014 sau măcar 9 milioane, PSD ajunge sub 20%. Cheia este una singură: construirea unei alternative viabile la PSD-ALDE. Aceea nu poate fi construită decât în jurul PNL, cu ajutorul platformei lui Cioloș, cu ajutorul USR, cu ajutorul PMP și ca partid balama, partidul lui Ponta. Începe să se vadă că Victor Ponta în comparație cu Dragnea este lumină. Măcar poate fi scos în lume și băgat într-o cancelarie. Pe Liviu Dragnea trebuie să îl spălăm prima dată pe picioare, să îi dăm șosete flausate noi și să îl spălăm cu furtunul”, a conchis jurnalistul Rareş Bogdan.