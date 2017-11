Raportul PSD privind programul de guvernare. 44 de pagini, 100 de realizări. Oficial le merge bine

În şedinţa Comitetului Executiv Naţional, liderii PSD discută raportul programul de guvernare. Concret, ce a realizat Guvernul din ce a a promis în ultimele 10 luni de guvernare. Sunt 44 de pagini, şi pe puncte 100 de realizări în absolut toate domeniile: economic, sociale, dezvoltare regională, fonduri europene.

Astfel, documentul enumeră creşteri de salarii in mai multe domenii, cresterea punctului de pensie si a pensiei minime garantate, masuri in educatie precum introducerea disciplinelor "educatie tehnologica" si "educatie economica" in programa scolara, la masuri pentru "combaterea evaziunii" precum introducerea mecanismului "split TVA" sau masuri pentru mediul de afaceri precum infiintarea ministerului pentru Mediul de Afaceri.

Redăm, în continuare, cele mai importante măsuri:

-Creştere economică medie de 5,5%. trecerea de la economia bazată pe eficienţă la economia bazată pe inovaţie. Să devenim a 13-a economie în UE. În prezent ocupăm locul 17.

-Încadrarea în criterii privind aderarea la zona Euro.

- Modernizarea infrastructurii. Creşterea absorbţiei fondurilor europene. Investiţii publice cu impact semnificativ în economie. Realizarea obiectivelor economice: - creşterea economică medie, obiectiv asumat 5,5% (realizat 7%) - Valoare PIB 2017 asumată: 815 mld. lei (realizat 842) Datoria Guvernamentală asumată : 39% din PIB (37,4% realizat) - deficit bugetar asumat, mai mic de 3% din PIB (2,96% realizat)

- creşterea clasei de mijloc (peste un milion de români vor avea salariul peste 1.000 de euro brut)

- locuri de muncă: crearea a peste 850.000 de noi locuri de muncă până în 2020 - reducerea şomajului sub 3,5%, până în 2020.

- reducerea sărăciei: reducerea cu 1.5 milioane a numărului de persoane cu risc de sărăcie

La capitolul realizări sunt trecute: creşterea salariilor în sectorul public, creşterea numărului de contracte full time sau creşterea salariului minim pe economie.

Raportul este ataşat în galeria articolului şi poate fi consultat aici.

