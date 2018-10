Raluca Moianu rupe tăcerea după moartea soțului ei

Raluca Moianu

Raluca Moianu, fosta prezentatoare a emisiunii Iartă-mă, a făcut dezvăluiri despre moartea soțului ei, Marius Ancuța.

Raluca Moianu a povestit în detaliu la emisiunea "Agentul Vip", cât de cruntă a fost ultima perioadă din viața ei și a familiei.

"Mario era un tip foarte mândru și el nu a fost bolnav toată viața lui. Nu a luat o aspirină, era un tip sportiv. Nu a vrut să se știe că este bolnav. La început i s-a spus că este norocos, că a fost detectat timpuriu și am sperat că o să fie bine. Au fost multe luni de spitalizare, apoi pentru că a făcut o infecție. Spitalele sunt niște locuri îngrozitoare. Cumva e clar că în România e bine să fii sănătos. El voia ca eu să fiu fericită. Îmi tot spunea că trebuie să mă gândesc și la mine. Am avut prieteni care nu înțelegeau de ce am dispărut. ... A fost un an teribil de greu!", a povestit Moianu.