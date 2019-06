Primăria Capitalei a pus gând rău clebrului "tigru al platanului", căpușelor și țânțarilor

Compania Municipala Eco – Igienizare Bucuresti demareaza cel de-al doilea tratament de combatere a tantarilor si tratamentul de dezinsectie – combatere capuse, iar Centrul pentru Protectia Plantelor continua aplicarea celui de-al 5-lea tratament destinat combaterii bolilor si daunatorilor plantelor, care vizeaza si insecta "Tigrul platanului".

Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Eco – Igienizare Bucuresti S.A. si Centrul pentru Protectia Plantelor, continua tratamentele de dezinsectie in Capitala. Astfel, in aceasta perioada, Compania Municipala Eco – Igienizare Bucuresti demareaza cel de-al doilea tratament de combatere a tantarilor si tratamentul de dezinsectie – combatere capuse, iar Centrul pentru Protectia Plantelor continua aplicarea celui de-al 5-lea tratament destinat combaterii bolilor si daunatorilor plantelor, care vizeaza si insecta "Tigrul platanului".

Astfel, tratamentele de combatere a tantarilor se vor aplica incepand de astazi, 28 iunie, pe spatiile verzi aferente aliniamentelor stradale, scuaruri, parcuri, curtile spitalelor sau pe alte spatii cu vegetatie abundenta.

Pentru executarea acestora se vor folosi un numar de 12 utilaje de mare capacitate de tip ULV (Ultra Low Volume), 10 atomizoare si 32 operatori DDD. Substanta utilizata este K-Othrine® PROFI EC 250 si este un produs biocid, avizat de Ministerul Sanatatii, fara efecte adverse asupra mediului inconjurator si asupra organismului uman. Substanta isi pastreaza efectul timp de maxim 24 de ore in conditii de caldura si umiditate normala.

Actiunea de combatere a tantarilor se va desfasura, zilnic, intre orele 20.30 – 07.00 – in parcuri, intervalul orar este 4:00 - 7:00.

De asemenea, pentru eficientizarea actiunilor, incepand de sambata, 29 iunie, va fi demarat tratamentul de dezinsectie - combatere a tantarilor larve. Acesta se va aplica in zona de vegetatie din interiorul lacurilor, situata in zona de mal a acestora si pe malurile de lac, pe portiunea de langa luciul de apa, precum si in zone care favorizeaza dezvoltarea larvelor de tantari etc.

Tratamentele se efectueaza in intervalul orar 07.00 - 16.00, iar pentru executarea lor se va actiona cu 30 operatori DDD, dotati cu cate un atomizor si, acolo unde zona o permite, se va interveni cu 2 utilaje de mare capacitate de tip ULV (Ultra Low Volume), dotate cu sistem de tip lance care permite aplicare tratamentelor in zonele mai greu accesibile.

Substanta utilizata, in functie de zona tratata, este VectoBac® WDG. Substanta este un produs biocid, avizat de Ministerul Sanatatii, fara efecte adverse asupra mediului inconjurator si asupra organismului uman. Substanta isi pastreaza efectul timp de maxim 7 zile.

In ceea ce priveste tratamentele de dezinsectie-combatere capuse, acestea au fost reluate in data de 27 iunie, prin Compania Municipala Eco – Igienizare, si sunt aplicate in zonele cu vegetatie: parcuri, gradini publice, locuri de agrement, cimitire, spatii, terenuri aferente imobilelor cu spatii destinate locuintelor colective - asociatii de locatari/proprietari, camine de elevi, locuinte sociale (teren aferent) etc.

Se va actiona cu un numar de 24 de operatori DDD, 2 utilaje de mare capacitate de tip ULV(Ultra Low Volume) si 20 utilaje portabile de tip termofogger si atomizoare.

Produsul utilizat, in functie de zona tratata, este SOLFAC EW 050 sau K-Othrine® PROFI EC 250. Produsele utilizate sunt produse biocide, avizate de Ministerul Sanatatii, fara efecte adverse asupra mediului inconjurator si a organismului uman.

Tratamentele se vor executa in intervalul orar 08.00-14.00

Tot in aceasta perioada, Centrul pentru Protectia Plantelor continua aplicarea celui de-al 5-lea tratament destinat combaterii bolilor si daunatorilor, care vizeaza si combaterea insectei "Tigrul platanului".

Tratamentele se desfasoara in intervalul orar 22.00 – 06.00, iar pentru aplicarea lor sunt folosite 10 utilaje echipate cu sistem ULV (Ultra Low Volume), din care 9 sunt de capacitate medie si unul de capacitate mare.

Substantele utilizate sunt produse fitosanitare omologate de U.E si de Autoritatea Nationala Fitosanitara si sunt dupa cum urmeaza: Actara 25 WG, Avaunt150 Ec, Nissorun 10VP, Systhane si Teppeki.

Obiectivele supuse tratamentelor sunt spatiile verzi aferente alinimentelor stradale si toate parcurile de pe raza sectoarelor 2, 3, 4, 5 si 6. Acest tip de tratament se preconizeaza a se finaliza in data de 02.07.2019.

Mentionam ca, in functie de evolutia fenomenelor meteorologice cat si de avertizarile si prognozele primite de la Administratia Nationala de Meteorologie, tratamentele pot fi reprogramate astfel incat sa se asigure eficienta corespunzatoare aplicarii acestora.