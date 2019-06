Prima reacţie a lui Contra după remiza in extremis de la Oslo: "Egal norocos"

Cosmin Contra, selecţionerul naţionalei României, a vorbit după egalul din deplasare, de la Oslo, 2-2 cu Norvegia, în preliminariile Euro 2020. Golul egalării a fost marcat, în prelungiri, de Claudiu Keseru.

Contra a recunoscut că România a obţinut un rezultat norocos şi s-a declarat nemulţumit de greşelile făcute de unii fotbalişti.

"Am reusit un egal norocos. Dar acest spirit de a nu ne da batuti niciodata exista in randul echipei nationale. Totusi, continuam sa facem greseli care, la acest nivel, te costa puncte, te costa o calificare.

Daca nu intelegem si nu tratam si nu incercam sa punem in aplicare ceea ce facem la antrenamente si gresim in continuare ca in curtea scolii, vom avea de suferit si pe viitor.

Felicit jucatorii pentru efortul depus. Nu este usor sa joci impotriva unei echipe ca Norvegia, care este foarte periculoasa din toate punctele de vedere, o echipa puternica, o echipa care pe contraatac ne-a pus mari probleme. Nu am stiut sa citim multe din fazele create la poarta noastra", a spus Cosmin Contra la PRO TV.

România a terminat la egalitate, în deplasare, scor 2-2, meciul cu Norvegia, din etapa a treia a Grupei F a preliminariilor Campionatului European din 2020. "Tricolorii" au revenit de la 0-2.

Golurile partidei de la Oslo au fost marcate de Elyounoussi '56 şi Odegaard '70 pentru Norvegia, respectiv Claudiu Keseru '76, '90+2.

Echipele:

Norvegia: Grytebust - Elabdellaoui, Nordtveit, Ajer, Aleesami - Odegaard, Selnaes, Berge, Henriksen - King, Elyounoussi (Kamara '84). Antrenor Lars Lagerback;

România: Tătăruşanu - Chipciu, Săpunaru, Grigore, Toşca - Deac, Anton, Stanciu (Maxim '72), Grozav (Iannis Hagi '60) - Keşeru, Puşcaş (Ţucudean '60). Antrenor Cosmin Contra.

Cartonaşe galbene: Berge '22 / Anton '17, Grigore '80

Arbitri: Serghei Karasev - Anton Averianov şi Aleksei Lunev - Vitali Meşkov.

Clasamentul grupei F:

1. Spania - 9 puncte

2. Suedia - 7 puncte

3. România - 4 puncte

4. Malta - 3 puncte

5. Norvegia - 2 puncte

6. Insulele Feroe - 0

La EURO 2020 se califică primele două clasate în mod direct.

Următorul meci al trupei selecţionate de Cosmin Contra va fi luni, de la ora 21:45, în deplasare, cu Malta.