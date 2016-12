Preţul carburanţilor a explodat! Litru de benzină se apropie de 6 lei

Companiile petroliere ar putea fi suprataxate

Sfârşitul de an aduce veşti proaste pentru şoferii români. Litrul de carburant se apropie de 6 lei în condiţiile în care în urmă cu doar un an de zile scăzuse mult sub 5 lei. Chiar dacă preţul barilului de petrol a înregistrat în 2016 minime istorice, creşterea preţurilor combustibilului în România se datorează aprecierii dolarului din ultimele zi, dar şi taxelor mult prea mari impuse de statul român.

În decembrie 2015 românii se bucurau că preţul carburanţilor scăzuse sub 5 lei. Totul se datora preţului barilului de petrol care coborâse sub 30 de dolari. Astăzi, visul frumos s-a terminat. Preţurile au crescut alarmant după ce ieri, BNR cota dolarul la 4,53 de lei.



Deprecierea leului în faţa dolarului a făcut ca astăzi, in unele benzinarii, pretul benzinei sa fie egal cu cel al motorinei. Adică 5 lei şi 44 de bani în condiţiile în care în aceeaşi lună a anului trecut preţurile coborau sub 5 lei.



Potrivit specialiştilor, preţurile vor mai urca în perioada următoare, însă se vor echilibra odată cu dolarul american. Totuşi, moneda Statelor Unite nu este singura vinovată pentru explozia preţurilor, ci şi taxele româneşti.





Imediat după alegeri, Guvernul Cioloş a decis amânarea cu un an a modificărilor Codului Fiscal. Totul la cererea PSD. Aşadar, scăderea TVA şi eliminărea supraccizei pe carburanţi mai au de aşteptat. Cele două soluţii ar putea duce la scăderea preţului carburanţilor cu aproximativ 10 procente şi fac parte din lunga listă a promisiunilor electorale.