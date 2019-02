Când începe Postul Paștelui 2019?

Postul Pastelui 2019

Postul Paștelui 2019. Postul Mare are loc inaintea Invierii si este cel mai lung si mai aspru dintre toate cele patru posturi importante.

Postul Paștelui 2019. În 2019, Postul Paștelui începe pe 11 martie și se termină pe 27 aprilie.

Oamenii mai numesc acest post si Postul Mare. Postul Mare dureaza patruzeci de zile, la care se adauga saptamana Patimilor.

Motivul principal al postirii in Postul Pastelui era pregatirea catehumenilor care urmau sa fie botezati de Pasti si sa intre in biserica. Totusi, Postul Pastelui a devenit absolut firesc o perioara de pregatire spirituala pentru toti crestinii sa sarbatoreasca Invierea Domnului nostru Iisus Hristos.

Postul Paștelui 2019. Tinand seamana ca Postul Mare aduce aminte de postul celor 40 de zile tinute de Mantuitor inainte de inceperea activitatii Sale mesianice (Luca IV, 1-2) a fost numit si Paresimi. In primele secole se obisnuia sa se posteasca doar in Vinerea Patimilor, sau doar doua zile inainte de Pasti sau o saptamana.

La sfarsitul celui de-al treilea secol, Postul Mare a fost impartit in doua: Postul prepascal, cunoscut sub numele de Postul Paresimilor care tinea pana in Duminica Floriilor si Postul Pastilor (Postul pascal) care tinea o saptamana, incepand cu Duminica Floriilor si incheindu-se cu Duminica Invierii Domnului.

Postul Paștelui 2019. In urma Sinodului I ecumenic de la Niceea din anul 325, Biserica de Rasarit s stabilit ca durata postului sa fie de sapte saptamani, durata care a ramas valabila pana in zilele noastre.

Postul Paștelui 2019. Ce nu ai voie să faci în Postul Mare

In Postul Mare crestinii trebuie sa dea dovada de o grija spirituala sporita, prin renuntarea la alimentele de provenienta animalice. Mai mult, acestia trebuie sa se inalte sufleteste prin rugaciune alaturi de fapte bune.

In calendarul bizantin Postul Mare incepe in lunea de dupa Duminica izgonirii lui Adam din rai, iar cel latin cu Miercurea Cenusii.

Postul Paștelui 2019. Asa cum bine se stie, postul reprezinta retinerea totala de la anumite alimente si bauturi in scop religios si moral. Mai mult, crestinii trebuie sa se retina de la anumite ganduri necurate, pofte, patimi sau fapte rele. Acest lucru inseamna ca postul trupesc trebuie insotit de postul sufletesc.

Postul Paștelui 2019. Posturi și zile de post în 2019

Miercurile și vinerile de peste an, afară de cele cu dezlegare, însemnate cu hărți

Postul Sfintelor Paști (11 martie - 27 aprilie)

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (24 iunie - 28 iunie)

Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august - 14 august)

Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august)

Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie )

Postul Paștelui 2019. Zile în care nu se fac nunți în 2019

În toate zilele de post de peste an

În zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora

În săptămâna lasatului sec de carne (03 martie - 09 martie)

În Postul Sfintelor Paști (10 martie - 28 aprilie)

În Săptămâna Luminată (29 aprilie - 05 mai)

În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (24 iunie - 28 iunie)

În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august - 15 august)

În postul Nașterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie)