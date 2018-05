Victor Ponta, interviu pentru Euronews. Anunţ suprinzător despre mandatul lui Kovesi

Victor Ponta a acordat un interviu Euronews în care precizează că Laura Codruţa Kovesi îşi va termina mandatul, iar el speră că va veni un procuror mai puţin implicat în politică. Cu alte cuvinte, nu crede că Laura Codruţa Kovesi trebuie schimbată din funcţie. De precizat este că interviul a fost acordat înainte de decizia CCR, dată miercuri.

Victor Ponta a postat pe pagina sa de Facebook traducerea integrală a interviului în care dă de înţeles că Laura Codruţa Kovesi nu trebuie schimbată din funcţie:

Euronews: Coruptia este una dintre preocuparile cheie pentru Bruxelles. Sustineti activitatea procurorului anti-copruptie Laura Kovesi?

"Am sprijinit-o si sunt fost procuror. Am sustinut ideea unui sistem judiciar independent si, dupa cum stiti, exista multe rezultate pozitive, dar si negative. Sunt cel mai bun exemplu în acest sens. Am fost acuzat de ceva, am renuntat la pozitia mea si m-am supus procedurilor judiciare. Nu am schimbat legea, m-am prezentat in instanta si am fost foarte bucuros sa primesc decizia de a fi declarat nevinovat. Dar aici este foarte important sa avem o responsabilitatea clasei politice ca sa accepte idee de responsabilitate politica. De asemenea, procurorii nu ar trebui sa încerce sa fie politicieni si sa faca dosare doar pentru a fi în mass-media. Acestia ar trebui sa ramâna independenti. Dar ei ar trebui sa fie mai responsabili în ceea ce priveste profesionalismul si aplicarea statului de drept. "

Euronews: Deci credeti ca Kovesi ar trebui sa fie schimbata din functie sau nu?

"Va termina mandatul si sper ca urmatorul procuror sef va fi mai eficient si va fi mai putin implicat în politica".