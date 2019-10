Pleșoianu, atac suburban la Iohannis: "Odioasă creatură! Ipocrit sinistru, necrofag politic"

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu l-a atacat violent pe președintele Klaus Iohannis.

"Odioasă creatură! Absolut odioasă! Necrofagie politică! Ce drumuri a făcut Orban Ludovic? Dar Anca Boagiu, dar Berceanu, pedeliștii travestiți în "urmași ai Brătienilor"? Ipocrit sinistru, necrofag politic! Absolut insuportabilă creatură! Nu ratezi nicio tragedie, sinistrule! Mă oripilează faptul că împart specia cu tine!", a scris Pleșoianu pe Facebook.

Afirmațiile lui Pleșoianu vin după ce, astăzi, Klaus Iohannis, aflat la Iași, a ținut un discurs dur la adresa PSD. Președintele a acuzat partidul social-democrat pentru "rămânerea în urmă" a României. "Nu ți-ar fi rușine, PSD?" s-a întrebat președintele. Citește aici detalii!

Lucrurile par să scape de sub control în disputa Klaus Iohannis - PSD. Într-un interviu acordat ieri pentru realitatea.net, Daniel Suciu, vicepremier şi ministru al Dezvoltării şi Administraţiei, propus de Viorica Dăncilă pentru funcția de ministru interimar al Justiției, a spus că preşedintele Klaus Iohannis a avut o prestaţie lamentabilă în cei 5 ani de mandat.

- realitatea.net: Seful statului are dreptul sa isi spuna punctul de vedere...

- Nu mai putem discuta acum despre seful statului, acum discutam despre candidatul Klaus Iohannis, care face absolut orice ca sa castige inca un mandat. Este in campanie electorala si este la mintea cocosului pentru orice obsevator de scena politica, mai ales aparitia unui alt jucator pe zona de dreapta, ma refer aici la domnul Barna, alt candidat la presedintie. Amandoi se intrec care stiu sa blocheze, care stiu sa obstructioneze... Din neferice pentru Romania si pentru Guvernul pe care il reprezint, de data aceasta jucaria este Guvernul Romaniei si isi foloseste acest "Nu" si acest refuz pentru a ne bloca. El crede ca asa poate castiga aderenti in zona de dreapta, care altminteri s-ar duce catre Dan Barna, pentru ca au fost suparati de prestatia mai mult decat lamentabila a domniei sale in acesti 5 ani de mandat.

- realitatea.net: De ce spuneti ca presedintele Klaus Iohannis a avut o prestatie lamentabila? Cu ce argument veniti?

- Cum poti sa te pretinzi presedinte al unei tari, cand nu respecti o decizie a CCR? Fundamentul si garantul unui stat de drept il reprezinta sistemul judiciar. O decizie a CCR pe care tu, presedinte al tarii, iti permiti sa nu o respecti, imi da argumentele necesare sa spun ca presedintele nu a avut o prestatie deloc buna, ba din contra, mai ales in ultima perioada, a fost una chiar lamentabila.

Totodată, Daniel Suciu a răspuns întrebării formulate de jurnalistul realitatea.net Cristian Otopeanu, anume că nu are studiile necesare pentru a ocupa o astfel de funcţie.

"Lasati-ma sa nu ii cred pe deontologii care imi fac acum analiza studiilor. Daca stiam acum 20 de ani, cand m-am inscris la facultate, ca va fi nevoie sa ocup, fie si pentru scurt timp, acest portofoliu interimar la justitie, credeti-ma ca ma gandeam sa fac si facultatea de Drept", a explicat actualul ministru al Dezvoltării pentru site-ul realitatea.net.

