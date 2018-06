PIATRAONLINE - cel mai mare showroom de piatră naturală din România (P)

PIATRAONLINE – cel mai mare showroom din Romania

PIATRAONLINE este primul magazin online de piatră naturală, apărut pe piață într-o perioadă în care oamenii nu erau nici obișnuiți, nici pregătiți să facă cumpărături în mediul online, mai ales în acest sector de activitate. Cu toate acestea, au trecut peste 10 ani de atunci și perspectivele în materie de amenajări și construcții s-au schimbat radical. Credem că am reușit să construim în acești ani mai mult decât un simplu showroom în care expunem sute de tipuri de piatră, ne-am dorit să evoluăm, să fim cei mai buni în domeniu și să integrăm pasiunea noastră pentru piatra naturală în cât mai multe proiecte și concepte.

În acest fel, în 2017 am construit „Pavilionul PIATRAONLINE", astăzi fiind cel mai mare din Europa și singurul din România -o continuitate a showroom-ului interior care se aseamănă cu o galerie de artă. Pentru că noi credem că putem genera inspirație prin lucrurile pe care le facem, am ales să pășim către un alt nivel și să transformăm locul într-un muzeu al simțurilor, mai degrabă, în care piatra este principalul actant – natura este creatorul iar piatra creația pură. Cei care ne pășesc pragul vor putea trăi o dublă experiență- redescoperirea frumuseții pietrei naturale și posibilitatea de a-și alege materialele într-un spațiu creativ și într-un mod cât mai plăcut.

Să fii diferit este o provocare în fiecare zi, însă nu imposibil. Un an mai târziu, în 2018, continuăm să evoluăm și să ducem povestea și mai departe. Dezvoltarea este pentru noi un pas obligatoriu care ne ajută să fim mai aproape de clienții noștri și să răspundem nevoilor din fiecare proiect. Dincolo de noul upgrade estetic pe care îl aducem iar showroom-ului interior, continuăm să ne mărim gama de piatră, de la cele mai exotice texturi până la cele mai îndrăznețe culori.

Deși granitul nu se remarcă prin venaturi elegante sau texturi exotice, are o frumusețe simplă aparte pe care ne dorim să o explorăm. Granitul pentru interior si exterior este unul dintre cele mai folosite și apreciate materiale în proiecte, datorită rezistenței și durității sale. Credem că dincolo de colorit și textură, există o frumusețe ascunsă care ar putea schimba ambianța unui spațiu. Următorul nostru obiectivul nostru este de a descoperi și alte modele de granit, față de cele deja existente pe piață, și de a le găsi un loc în pavilionul nostru, și mai apoi în proiectele tale.

În colecția noastră am adaugat în gama de mozaicuri până în prezent peste 140 de modele din marmură, travertin, onix sau pietre de râu antichizate (pebble), însă nu ne oprim aici. Mozaicul din piatră naturală are farmecul său incontestabil, care nu constă doar în culori, textura sau tipul finisajului. Este vorba în primul rând aici de energia degajată de un material natural, de rezistența acestuia și – la fel de important - de irepetabilitatea fiecărei bucăți de piatră. Piatra este un material versatil care își va găsi locul în orice proiect rezidențial sau public, amenajări de interior sau exterior, indiferent de geometria ei. Dacă ai un proiect căruia vrei să-i oferi o notă aparte, personală, la PIATRAONLINE găsești întotdeauna orice model pe stoc.

Pentru anul 2018 ne-am propus să ne dezvoltăm cât mai mult, atât prin definirea showroom-ului PIATRAONLINE, cât și prin colecțiile de piatră naturală pe care le aducem din toate colțurile lumii. Ne dorim ca vizita ta la noi să fie o experiență unică din care să pleci cu cât mai multă inspirație pentru proiectele tale, încă de la intrarea în Pavilion. Ne dorim ca la noi să găsești și ce nu credeai că există și să ne alegi drept parteneri în proiectele tale de amenajare, de aceea oferim servicii complete de montaj, transport și consultanță.

Publicul din România s-a obișnuit cu o anumită imagine a magazinelor din domeniu, de aceea am vrut să arătăm că se poate și altfel – nu are nimic în comun cu imaginea obișnuită a unui magazin care comercializează piatra. Am crezut în frumusețea pietrei naturale și în povestea ei pe care am ales să o ducem mai departe – atunci când pui suflet, ajungi la suflet.

Te așteptăm și pe tine să ne vizitezi în Aleea Teisani Nr. 137A, Sector 1, București.