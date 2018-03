Pensiile speciale pentru aleşii locali revin. Un nou proiect depus de toate partidele, fără USR

Parlamentari de la toate partidele politice, exceptand USR, au depus un proiect de lege care prevede acordarea de pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de Consilii Judetene, incepand cu ianuarie 2019, din bugetele locale, in limita a trei mandate complete. Proiectul a fost semnalat de hotnews.ro. Update. Ulterior, PNL a anunţat, prin Laurenţiu Leoreanu, vicepreşedinte al partidului, că PNL nu susţine proiectul, iar susţinătorilor li s-a cerut să îşi retragă semnătura.

Ce prevede noul proiect, inregistrat la Camera Deputatilor:

- Incepand cu 1 ianuarie 2019, primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare sau ale varstei stanard reduse in conformitate cu legea au dreptul, la inceptarea mandatului, la indemnizatie pentru limita de varsta, daca nu sunt realesi pentru un nou mandat.

- Indemnizatia pentru limita de varsta se cumuleaza cu orice tip de pensie stabilita in sistemul public de pensii sau in alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum si cu orice alte venituri realizate. - Cuantumul indemnizatiei se acorda in limita a 3 mandate complete si se calculeaza ca produs al numarului de mandate cu 0,25 din salariul de baza minim brut garantat in plata.

- Cuantumul se suporta din bugetele local ale unitatilor administrativ teritoriale si se plateste de catre acestea.

- Nu beneficiaza de indemnizatia pentru limita de varsta alesii locali care au fost condamnati definitv pentru comiterea, in calitate de primar, viceprimar, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, a unei infractiuni de coruptie.

- Alesii locali care la data indeplinirii conditiei varstei standard de pensionare sunt urmariti penal sau trimisi in judecata pentru comiterea, in exercitarea functiei, a unor infractiuni de coruptie, nu sunt indreptatiti la indemnizatie, pana la pronuntarea definitiva a instantei de judecata. In cazul achitarii, sunt indreptatiti sa obtina indemnizatia pentru limita de varsta de la data indeplinirii conditiei de varsta.