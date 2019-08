Ozana Barabancea, în costum de baie după ce a slăbit 60 de kilograme

Ozana Barabancea (50 de ani), care are doi copii, Andrew (19 ani) şi Gloria (16 ani), a reuşit să scape de 60 de kilograme. Jurata concursului ”Te cunosc de undeva” (Antena 1) a ţinut numeroase diete, de-a lungul timpului, fără să înregistreze însă rezultate spectaculoase.

În urmă cu doi ani, ea a ales să facă o operaţie de micşorare a stomacului: ”Sunt atât de fericită că am redevenit tânără, feminină şi finuţă! De la 128 de kg, unde de abia încăpeam în ecran, am ajuns o fineţe de femeie”, a spus cântăreaţa. După ce în iunie 2017 şi-a micşorat stomacul, Ozana Barabancea a ajuns să dea jos circa 60 de kilograme. Acum ea are 68.

Vedeta a menţionat că încă nu s-a obişnuit cu noua siluetă şi că e surprinsă de fiecare dată când se priveşte în oglindă: ”Mănânc de trei ori pe zi, din cinci în cinci ore. Important este să nu beau nimic în timpul mesei, să beau cu jumătate de oră ori înainte, ori după masă», a declarat ea, pentru Click!