Oprea, scenariu bombă: Dacă Ponta ieşea preşedinte, eram şeful SRI

Gabriel Oprea a făcut o dezvăluire bombă, în exclusivitate la Realitatea TV, despre scenariul discutat înaintea alegerilor prezidenţiale din 2014.

Întrebat dacă este adevărat scenariul potrivit căruia ar fi urmat să preai şefia SRI în cazul succesului lui Victor Ponta la prezidenţiale din 2014, Gabriel Oprea a confirmat. "În orice echipă se stabilesc obiective, dacă Ponta câştiga alegerile, mi-a propus să preiau SRI. Mi-a propus, probabil acest lucru putea schimba destinul." În acelaşi scenariu, şeful SRI la acea vreme, Geprge maior, urma să devină premier.

Legat de guvernarea lui Victor Ponta, Gabriel Oprea susţíne în continuare că demisia sa, după tragedia de la Colectiv şi protestele de stradă,a a fost o greşeală. "Avea o guvernare bună şi nu trebuia să demisioneze. Ne-am sfătuit, în seara respectivă pe la ora 21:00, am discutat şi sfatul meu a fost să nu-şi dea demisia. La 23:00, fără vreun telefon, a apărut Dragnea, Ponta i-a anunţat demisia şi si-a dat-o. (...) L-am înţeles, chiar dacă nu am fost de acord, am demisionat odată cu el şi am semnat şi pentru învestirea guvernului Cioloş," a declarat Gabriel Oprea într-o ediţie specială a emisiunii "Jocuri de putere", la Realitatea TV.