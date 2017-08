O viola noapte de noapte, dar tânăra nici nu şi-a dat seama. Cum reuşea asta iubitul ei

Aceasta este povestea unei tinere din Statele Unite, care a dorit să-şi păstreze anonimatul. Avea doar 19 ani în momentul în care a accceptat să se mute cu iubitul ei ei de 35 de ani. Mulţi i-au spus că, din cauza diferenţei de vârstă, relaţia nu va rezista.

Totuşi, tânăra nu le-a dat atenţie celor din jur. La început, viaţa de cuplu era ideală, însă, încet-încet, lucrurile au degenerat.

Fata a povestit chiar ea: "Făceam dragoste cu iubitul meu în fiecare seară. Uneori, îmi plăcea, alteori, nu, dar am acceptat contactul intim. Totuşi, mie nu-mi place deloc să prestez sexul oral, însă am făcut-o pentru el. Apoi, am căutat pe net şi am găsit că sexul oral este considerat viol în majoritatea statelor, dacă tu, ca partener, nu eşti de acord cu asta. De câte ori o făceam, mă simţeam violată. Practic, eram violată în fiecare seară fără să-mi dau seama".

Americanca şi-a luat inima-n dinţi şi a pus capăt relaţiei. A contactat un avocat şi şi-a dat fostul iubit în judecată, pentru viol. O sentinţă din partea unui judecător urmează să fie dictată.

