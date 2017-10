"NU e ușor!". Simona Halep a spus adevărul CRUD, după ce a spulberat-o pe Garcia

Simona Halep (nr.1 WTA) a început cu dreptul Turneul Campioanelor de la Singapore. Eleva lui Darren Cahill a învins-o în meciul de debut al Grupei Roşii pe franţuzoaica Caroline Garcia (8 WTA), scor 6-4, 6-2.

"A fost un meci grozav, am jucat cel mai bun tenis. Nu e uşor să joci împotriva Carolinei. Mulţumesc tuturor fanilor prezenţi. E prima dată când vin aici că nr 1 mondial şi sunt fericită că am câştigat primul meci, am scăpat de presiune. Sper că următorul meci să fie şi mai bine.

Mi-am îmbunătăţit serviciul, astăzi am servit bine şi asta m-a ajutat să câştig meciul", a spus Simona la finalul meciului.