Nouă femei îl acuză pe legendarul tenor Placido Domingo de hărțuire sexuală

Opt cântărețe de operă și o dansatoare au declarat recent agenției Associated Press că ar fi fost supuse la presiuni din partea celebrului Placido Domingo pentru a întreține relații sexuale cu acesta și că au avut de suferit din punct de vedere profesional după ce au refuzat avansurile sale, relatează USA Today, citată de RFI Romania.

Incidentele s-ar fi petrecut în ultima parte a anilor 1980, când artistul deținea deja poziții de top în managementul mai multor companii de producție muzicală.

Considerat a fi unul din cei mai mari și mai respectați cântăreți de operă din toate timpurtile, Placido Domingo, acum în vârstă de 78 de ani, este și dirijorul și directorul Operei din Los Angeles precum și deținătorul a mai multor premii Grammy.

În afara celor nouă femei care îi aduc direct acuzații artistului, Associated Press susține că a intervievat mai multe zeci de persoane care lucrează în domeniul muzical (cântăreți, dansatori, dirijori, personal de serviciu etc), acestea susținând că au fost martori cel puțin o dată la scene de comportament sexual ”nepotrivit” din partea lui Domingo.

În replică la acuzațiile aduse, Placido Domingo a făcut următoarea declarație publică:

”Acuzațiile care vin din partea acestor persoane, care își păstrează anonimatul, și care vizează întâmplări de acum 30 de ani, sunt îngrijorătoare și inexacte. Totuși îmi pare rău că am supărat anumite persoane sau că le-am făcut să se simtă incomfortabil. Eu cred că toate relațiile mele sociale au fost totdeauna consensuale. Cei care mă cunosc știu foarte bine că nu sunt o persoană care să facă rău sau să jignească în mod intenționat pe cineva. Cu toate acestea recunosc că regulile și standardele în funcție de care suntem judecați sunt astăzi cu mult diferite față de cele de acum 30 de ani. Mă consider fericit și privilegiat că am avut până acum o carieră minunată, de 50 de ani, în operă și mă voi menține la aceleași standarde...”