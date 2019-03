Alianța USR-PLUS contestă, astăzi, la Înalta Curte , decizia BEC! Nicușor Dan vine cu o soluție

Alianţa USR-PLUS va contesta, astăzi, la Înalta Curte, decizia Biroului Electoral Central, care i-a respins înscrierea în alegerile europarlamentare. Pe de altă parte, Nicuşor Dan a anunţat, joi seara, că a găsit soluţia care să îi permită să contrasemneze în mod legal protocolul alianţei.

Dacian Cioloș a anunțat joi seară că va contesta decizia BEC la Înalta Curte de Casație și Justiție.

,,Vom depune vineri(astăzi -n.r.) la prima oră contestaţia deciziei Biroului Electoral Central şi vom aştepta hotărârea completului de judecată. O vom respecta, dar dacă va fi respinsă vom găsi soluţia să candidăm împreună. Vom strânge din nou semnături, vom munci pe brânci, vom merge prin toată ţara şi nu vom abandona. Ne este evidentă teama pe care o au când este vorba de noi şi ştim că le este frică. Fiţi pregătiţi şi încrezători că vom găsi mereu soluţiile potrivite. Au crezut că ne vor scoate din joc când ne-au împiedicat să înregistrăm RO+. Nu au reuşit. Nu vor reuşi nici acum, pentru că nu ne dăm bătuţi”, a scris Cioloş pe Facebook.

Pe de altă parte, Nicuşor Dan a anunţat, joi seara, pe Facebook, că a găsit soluţia care să îi permită să contrasemneze în mod legal protocolul alianţei. „Am gasit, impreuna cu echipa juridica (aceeasi din 2016), solutia care sa imi permita sa contrasemnez in mod legal protocolul Aliantei USR PLUS. Nu garantez ca, in urma semnaturii mele pe protocol, contestatia Aliantei USR PLUS va fi admisa. Fac insa tot ce tine de mine, in situatia data, ca o optiune electorala imbratisata de o parte a populatiei, sa poata fi prezenta pe buletinele de vot in 26 mai”, a anunţat Nicuşor Dan pe Facebook.

Într-o postare anterioară, Nicuşor Dan preciza că a plecat din USR prin demisie, în iunie 2017, iar cei care au contestat congresul formaţiunii din octombrie acelaşi an nu ştiau că acest lucru va avea un impact acum. Înscrierea alianţei electorale Alianţa 2020 USR - PLUS pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a fost respinsă, joi, de Biroul Electoral Central pe motiv că în Registrul partidelor politice figurează că Nicuşor Dan este preşedintele USR, iar Raluca Daneş este preşedintele PLUS.