Misterul din adâncul Pământului: ce au descoperit specialiștii când au verificat ce-i sub scoarță

Diamantele se numără printre cele mai rare dar și cele mai prețioase minerale. Însă, o cercetare ar putea schimba această percepție. Se pare că sub Pământ există un cvadralion de diamante. O echipă de cercetători de la Massachusetts Institute of Technology, Harvard și University of California at Berkeley, a descoperit cu ajutorul ultrasunetelor că sub Pământ se află o mulțime de diamante.

„Asta arată că diamantul poate că nu este un material exotic, dar din punct de vedere geologic este relativ comun", a explicat cercetătorul Ulrich Faul, de la Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences din cadrul Massachusetts Institute of Technology. „Nu putem ajunge la ele, dar totuși, există mult mai multe diamante acolo decât am crezut noi înainte".

Cercetătorii au descoperit un cvadralion de diamante sub Pământ

Diamantele se găsesc în centrul plăcilor tectonice ascunse în formațiuni subterane numite cratoane, care seamănă cu niște munți inversați. De asemenea, au o lungime de până la 320 de kilometri. Astfel, cercetătorii au ajuns la concluzia că rădăcinile acestor munți inversați ar putea fi compuse din 1-2% diamante.

„Am trecut prin toate posibilitățile diferite, din fiecare unghi, iar aceasta este singura rămasă ca fiind o explicație rezonabilă", a subliniat Faul.

Oamenii de știință au ajuns la concluzia aceasta cu ajutorul ultrasunetelor. La fel cum ultrasunetele sunt folosite pentru a detecta activitatea seismică, ele pot ajuta cercetătorii să descopere din ce sunt compuse cele mai adânci părți ale planetei noastre.

Însă, există o singură problemă, diamantele se află la o adâncime cuprinsă între 140 și 240 de kilometri în interiorul Pământului. O asemenea adâncime este mult prea mare pentru echipamentele de excavație care există în prezent.

