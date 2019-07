Misterioasa insulă unde oamenii trăiesc 100 de ani

Locuitorii unei regiuni a Chinei se pot lauda cu un adevarat record. Ei sunt printre oamenii care au trait cel mai mult pe Terra, in ciuda numeroaselor probleme si conditii vitrege pe care le-au intampinat de-a lungul vietii.

Insula Chengmai, aflata in provincia Hainan, are aproximativ 200 de locuitori cu varsta peste 100 de ani. Ei au avut de indurat un trai dificil de-a lungul timpului, fiind nevoiti sa doarma in spatii inguste din beton, suferind in urma foametei, a razboiului civil si traind cu doar cativa dolari pe zi, scrie news.com.au.



Populatia acestei insule este de 560.000 de persoane, proportia celor cu varsta peste 100 de ani fiind astfel de-a dreptul uimitoare. Printre ei s-ar afla cel putin trei "supercentenari", adica persoane care au peste 110 ani. In lumea intreaga exista doar cativa oameni cu varsta peste 110 ani. Alte tari in care oamenii traiesc mult sunt Cuba, anumite insule ale Greciei si Japonia.







Secretele longevitatii, in viziunea expertilor



Specialistii sustin ca locuitorii din aceste tari au in comun anumite caracteristici. Ei se concentreaza asupra vietii de familie, fac activitate fizica si au o alimentatie bazata pe plante. Desi China a trecut prin schimbari majore, printre care si un razboi, locuitorii de pe insula Chengmai au ramas cu aceleasi obiceiuri, agricultura fiind principala lor preocupare.



Expertii in domeniu au calatorit pe aceasta insula, in cautarea secretului longevitatii oamenilor de aici. Jennifer Holdaway, unul dintre specialistii care au analizat acest fenomen, spune ca ei beneficiaza de o clima propice, totul fiind bazat aici pe agricultura. In plus, dieta este una sanatoasa, oamenii au multe fructe si legume la dispozitie, iar pamanul este bogat in seleniu, un element chimic important.



Alcoolul, secretul localnicilor?



Pe de alta parte, localnicii sustin ca alcoolul ar fi vital pentru o viata lunga. Xu Yuhe, in varsta de 104 ani, spune ca bea in fiecare zi dintr-o bautura tare facuta din nuca de cocos. Sheng She, in varsta de 80 de ani, spune ca alcoolul o face sa simta o anumita caldura si ca il bea in fiecare zi.



Pe de alta parte, expertii sunt de parere ca socializarea are un efect benefic asupra lor, oamenii adunandu-se in fiecare dimineata intr-un loc in care se consuma ceai, se asculta muzica buna si se practica diverse jocuri de carti.