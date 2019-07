Mircea Rednic i-a răspuns dur lui Prunea, după ce fostul portar l-a acuzat că manipulează fanii

Mircea Rednic

Florin Prunea l-a acuzat pe Mircea Rednic, fostul antrenor al lui Dinamo, că ar manipula suporterii, pentru a reveni în Ştefan cel Mare.

Fanii "câinilor" au cerut demisia actualului tehnician Eugean Neagoe, care a şi avut probleme cardiace din pricina conflictului cu galeria. Mircea Rednic a negat că ar manipula ultraşii.

"Multe de spus nu sunt. Eu chiar nu-l înțeleg pe Prunea. Sunt acuzat că nu vorbesc. Eu n-am mai vorbit cu presa, am evitat. E primul apel pe care Prunea îl face, nu a mai vorbit cu mine. Minte! Eu n-am vorbit rău de Neagoe. Dacă vrea să știe Prunea, la ora 01:00 l-am sunat pe Bătineanu să-l întreb de soarta lui Neagoe. Apoi am sunat și azi. Deci, ce vină am eu? Ce vină au suporterii? În loc să amenințe, Prunea să se gândească ce au făcut ei de când au venit?", a întrebat Mircea Rednic, la Telekomsport.

Eugen Neagoe se află în afara oricărui pericol, dar medicii i-au recomandat să ia o pauză de cel puţin 3 luni de la fotbal.