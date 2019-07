Mihai Bobonete, în Grecia, în timpul furtunii: ”Am fost la un pas sa o mierlim”

O furtună puternică a lovit regiunea Halkidiki

FOTO: protothema.gr

Actorul român Mihai Bobonete este în Grecia, țară lovită în ultimele 24 de ore de furtuni puternice.

Într-o postare pe Facebook, Mihai Bobonete, acesta povestește momentele de panică prin care a trecut, dar le transmite internaților că nu a pățit nimic și se află în siguranță.

”Ce sa va mai spui?

Nenorocire, asa ceva am mai vazut cu ochii mei, la Făcăieni prin 2000 si putin, cand inpreuna cu finul meu, am fost luati pe sus de prima Tornada facuta publica de pe la noi.

Aici in Grecia am fost la un pas sa o mierlim, pentru ca tot insistam sa stam pe terasuca aia si sa vedem ce se aude ca un suierat asa... In ultima secunda ne-am ridicat si ne-am adapostit.

Horror a fos, vant cu peste 120km/h, ploaie extrema, copacii cazuti, acoperisuri smulse, garduri cazute, masini luate pe sus, plaja nici nu zici ca a fost...

Acum suntem bine, sa speram ca nu se intoarce.

Continuam...”, a scris Bobonete.

Șase oameni, între care și doi cetăţeni români, o femeie şi un copil de 8 ani, au murit, portivit Reuters. Acoperişul unui restaurant din regiunea Halkidiki s-a prăbuşit peste ei în urma unei vijeli puternice, însoțite de ploaie și grindină. Zona a fost măturată de ape.