Metrorex îşi pune gaj noile trenuri ca să plătească noile magistrale

Circuli cu metroul? METROREX face un ANUNŢ de ultimă oră: se întâmplă luni

Metrorex va plăti lucrăirle de la magistrala M6/ Drumul Taberei cu un împrumut pentru ca a pus gaj 4 trenuri din cele mai noi.

Potrivit Realitatea TV, este vorba de suma de 110 mil euro, bani ce trebuie plătiţi firmei Astaldi.

Pentru că nu are aceasta sumă, Consiliu de administraţie al Metrorex a decis să facă un împrumut garantat în proporţie de 60% de către CEC, iar pentru 40% din sumă au fost puse drept garanţie 4 garnituri dintre cele mai noi cumpărate de Metrorex.

Compania datoreaza această sumă către italienii de la ASTALDI după ce au pierdut în instanţă pentru că nu a asigurat firmei italiene "condiţiile necesare" ca să-şi desfaşoare lucrările, precum şi neplata efectuarii unor lucrări, spun sindicalistii Metrorex.

Zeci de angajați ai Metrorex au protestat, marți, la sediul Ministerului Transporturilor, nemulțumiți de faptul că în locul investițiilor, actuala conducere a preferat să mărească schema personalului neproductiv.

„Au creat încă două noi direcții, inca doi directori, fara să îşi dea seama că noi lucram in mod ilegal. Conform legii, nu avem oameni pregătiţi pentru a face intervenţii la trenurile la care avem probleme si avem probleme din ce in ce mai mari, avem probleme din ce in e mai mari cu noile trenuri. Lunea trecută riscam să aruncăm două mii de oameni în pereții subteranului, era al doilea tren dintre cele mai noi", a spus Ioan Rădoi, lider de sindicat.

Acesta a precizat că este nevoie de 600 de angajați noi.

Protestul a fost marcat şi de un incident, după ce jandarmii au venit să-i amendeze pe organizatori, pe motiv că nu au autorizație.