Mesajul primit de Bianca Andreescu de la cel mai faimos rapper canadian

Bianca Andreescu a declarat, într-o emisiunea TV, că a fost felicitată de mai toate marile personalități ale zilei din țara ei de adopție, mai puțin de Drake, cel mai cunoscut rapper canadian. Acesta s-a conformat, și i-a trimis un mesaj Biancăi.

După victoria de la US Open, Bianca Andreescu a fost felicitată de aproape toate celebrităţile din Canada - dar nu şi de cel mai faimos rapper canadian.

Invitată în emisiunea lui Jimmy Fallon, Bianca Andreescu i-a reproşat lui Drake că nu i-a trimis niciun mesaj de felicitare după victoria din finala US Open asupra Serenei Williams.

“Te aştept”, i-a transmis ea lui Drake, după ce a fost felicitată nu doar de premierul Justin Trudeau, ci şi de vedete ca Shania Twain sau Christopher Plummer.

Miercuri, la finalul unei conferinţe de presă la Toronto, Bianca Andreescu a mărturisit că Drake i-a răspuns.

“Apropo, Drake mi-a scris: ‘Aici sunt. Felicitări, suntem cu toții foarte mândri de tine! Am dat like tuturor postărilor cu tine, credeam că ai văzut asta’” a declarat noua campioană de la US Open. “Nici nu am ştiut ce să îi răspund”, a mărturisit ea.