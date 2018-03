De reținut! Acesta este cel mai sigur loc din avion, care reduce la minimum riscul de a vă îmbonăvi

V-ați întrebat vreodată cum vă puteți asigura un zbor confortabil cu avionul și cum să reduceți la minimum riscul de a vă îmbolnăvi de la alți pasageri?

Ei bine, răspunsul este următorul, conform studiilor efectuate: prin alegerea scaunului potrivit. Aceasta este cea mai simplă modalitate de a rămâne într-o stare confortabilă în timpul zborului, scrie presa internațională.

Astfel, alegerea scaunului de la fereastră și menținerea poziției șezând pe scaun, pe toată durata zborului, reduc la minimum riscul de a veni în contact cu un pasager care este bolnav și de a vă îmbolnăvi din cauza lui, conform "Proceedings of the National Academy of Science"

Pasagerii așezați pe scaunele situate de-a lungul culoarului sunt cele mai expuse la a intra în contact cu pasagerii bolnavi, care, de exemplu, strănută, riscul de infecție crescând astfel în mod semnificativ.

S-a demonstrat, pe baza studiilor efectuate, că un pasager bolnav poate infecta alți doi călători, conform studiilor.