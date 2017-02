Liviu Dragnea, primele declaraţii după protest: Iohannis, autorul moral al violenţelor de azi-noapte

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi premierul Sorin Grindeanu au susţinut o conferinţă de presă după şedinţa PSD. Dragnea a declarat că respectă dreptul cetăţenilor pentru a protesta, dar protestele sunt rodul unei maşinării de dezinformare, şi a adăugat că, în opinia sa, Klaus Iohannis este autorul moral al violenţelor de miercuri noapte. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu a spus că Guvernul nu renunţă la Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Codurilor Penale, şi a adăugat că nu va demisiona din fruntea Guvernului, întrucât pentru el este foarte important ce spun cei din PSD, care l-au susţinut pentru funcţia de premier. Când jurnaliştii i-au spus că sute de mii de oameni i-au cerut demisia, Grindeanu a replicat: "Şi milioane au votat PSD".

REALITATEA.NET a transmis LIVE TEXT cele mai importante declaraţii ale celor doi:

Dragnea a afirmat că orice încercare de subminare a activității Guvernului este o tentativă de destabilizare a ordinii de drept din România, "prin mijloace mai mult sau mai puțin legale":

"Am discutat împreună, cu toţi colegii din ţară, despre situaţia actuală. PSD este un partid care a câștigat alegerile în mod corect, printr-un vot masiv. În această lună de guvernare, Guvernul a exercitat puterea în mod legitim, în baza votului primit în Parlament și indirect în baza votului primit de la cetățeni în spiritul și litera Constituției. Guvernul și partidele care îl susțin suntem în continuare determinați să exercităm atât puterea executivă, cât și puterea legislativă acordată de către cetățeni. Considerăm că orice încercare de subminare a activității Guvernului este o tentativă de destabilizare a ordinii de drept din România prin mijloace mai mult sau mai puțin legale. A fost și un vot de încredere pentru Guvern — s-a reconfirmat susținerea în unanimitate pentru Guvernul condus de Sorin Grindeanu", a afirmat Dragnea, la finalul reuniunii CExN al PSD.

Dragnea a mai adăugat că îi roagă pe cei care protestează să o facă paşnic, dar a menţionat că în opinia sa, preşedintele Klaus Iohannis este autorul moral al violenţelor de la protestul de miercuri seară:

"Situaţia de azi noapte nu cred că e situaţia pe care şi-au dorit-o cei care au ieşit din dorinţa de a protesta, de a-şi exprima opiniile. Rugămintea noastră foarte fermă e să se delimiteze de aceste grupări care au vrut să confişte acest protest, care au vrut ca protestul să degenereze în violenţe. Nu ştiu în mintea bolnavă a cui s-a născut acest plan. Şi eu dacă nu mă uitam pe ce a adoptat Guvernul, aş fi ieşit în stradă(...)". Eu sper că MAI şi Parchetul să afle cine a plătit insitigatorii de ieri seară.(...) Preşedintele Iohannis este autorul moral al violenţelor de azi noapte. Sunt lucruri care nu se ştiu: şeful dispozitivului de la Jandarmeriei s-a aplicat o tăietură la picior. Va fi acolo şi în seara asta, chiar dacă va fi în cârje. Am văzut şi declaraţiile minsitrului de Interne, referitor la informările de la SRI. Am vorbit cu avocaţii mei: această ordonanţă nu opreşte procesul meu.(...)

Dragnea a mai adăugat anunțat că început o acțiune de redeschidere a procesului 'Referendumul' și, totodată, că a depus o plângere penală împotriva procurorului Lucian Papici, pe motiv că ar fi uzurpat calități oficiale.

Ştiţi că v-am spus că vom vorbi despre adevăraţii penali ai României: procurorul Lucian Papici. Am început o acțiune de redeschidere a procesului Referendumului, deocamdată cu două acțiuni. Am aici o plângere penală împotriva domnului procuror Lucian Papici, pentru faptul că a uzurpat calități oficiale, pentru că mi-a semnat rechizitoriul de trimitere în judecată în 27 septembrie 2013, în condițiile în care mandatul semnat de președintele României, singurul abilitat să numească în acest tip de funcții un procuror, s-a încheiat pe 23 septembrie. Acel artificiu cu delegările semnate de procurorul general nu țin loc de lege", a declarat Dragnea la finalul reuniunii Comitetului Executiv Național al PSD.

A doua acțiune este o contestație la executare adresată Tribunalului București.

"Avocații spun, studiind Codul penal și de procedură penală, care nu este deloc ambiguu, că practic eu nu am hotărârea de condamnare. Hotărârea de condamnare a unui cetățean român trebuie să conțină trei elemente — partea introductivă, dispozitivul (acel anunț) și expunerea care cuprinde de fapt toată motivarea. Eu, după aproape 10 luni de zile, nu am această motivare — asta înseamnă că hotărârea nu este completă. De asemenea, nici nu mai pot avea niciodată, pentru că legislația este foarte clară, motivarea este obligație legală (...) și trebuie dată la toate hotărârile în 30 de zile. Au trecut aproape 10 luni. Trebuie semnată și asumată și compusă de către toți membrii completului. Doamna fostă președintă a Curții Supreme, Livia Stanciu, la două luni după ce a fost adoptată această sentință, s-a pensionat și a mers la Curtea Constituțională. Exista o prevedere legală, care e și acum în vigoare, care spunea că orice judecător care iese din sistem are obligația să-și încheie toate motivările. Nu s-a întâmplat la această oră, nu mai poate semna această motivare", a explicat președintele PSD demersul său.

Pe de altă parte, preşedintele PSD a mai lansat un atac la adresa lui Rareş Bogdan şi a Ralucăi Prună, fostul ministru al Justiţiei:

"Altă dezinformare: am auzit de la un domn cu batistuţă, că este o informaţie certă că noi vrem să comasăm DNA cu DIICOT. Îi reamintim că doamna Raluca Prună avea acest proiect. Cert este că doamna Prună participă la proteste, sper că nu are vreo legătură şi cu huliganii. Noi nu avem această intenţie. Mie mi s-ar părea o prostie ca două instituţii care funcţioneză bine să fie comasate. L-am văzut pe procurorul general că nu a fost consultat, nu avem această intenţie. Aruncă unul la o televiziune această minciună şi toată lumea îşi dă cu părarea despre ceva ce nu există. Am mai văzut iar pe un site o analiză din surse 100% sigure care arată planul guvernului şi PSD de a pune mâna pe justiţie, cu schimbarea procurorului general, Kovesi, cu modificarea legislaţiei. Oameni buni, nu am nimic împotriva celor care protestează. Dorinţa mea e să fim informaţi. Această maşinărie de manipulare şi dezinformare care nici măcar nu ştiu dacă îşi are toate originile la noi în ţară nu ne poate duce la lucruri bune"

Dragnea a mai spus că nu vrea să organizeze o contramanisfestaţie, pentru că ar fi o luptă între români, şi nici nu vrea să declanşeze suspendarea preşedintelui. Totodată, a mai declarat că a ieşit şi el în stradă, "când era mai mic:

"În ce priveşte unele incitări ale unor aşa zişi jurnalişti - un domn care incita aseară să vină la mine acasă, un alt domn ziarist folosea experesii foarte plăcute - "haideţi să-i belim".(....)Şi eu am ieşit în stradă când eram mai mic. Nu am SPP, sunt doar eu cu şoferul. Eu nu mă mai sperii de astea, ameninţări cu moartea... Ieri, la 6, am avut o întâlnire cu ambasadorul SUA, am stat două ore.(...) Nu am de gând să scoatem un milion de oameni în stradă, ar fi o luptă între români, dar i-am rugat pe colegi să strângă semnături pentru ce vor să susţină. Am văzut că preşedintele Iohannis vrea să organizeze consultări săptămâna viitoare. Nu ar putea să renunţe la un weekend, măcar o dată în viaţă?".

Sorin Grindeanu a luat cuvântul şi a vorbit despre programul de guvernare al PSD:

"Noi avem un program de guvernare, avem 41 de măsuri pe care trebuie să le etapizăm. Acum mai avem 12 măsuri pe care trebuie să le îndeplinim. Era foarte important să facem un raport pe care să îl prezentăm CexN al PSD, pentru că este partidul care susţine Guvernul, care m-a susţinut pe mine în funcţia de premier. Salariul minim a crescut la 1450 lei". Sorin Grindeanu a prezentat apoi, măsurile luate.

Dragnea a revenit cu precizări şi a spus că nu a înjurat pe holul Parlamentului, aşa cum se sugera într-o înregistrare postată de Pressone:

"Am înţeles că s-a spus că am înjurat când am intrat în sală. Eu nu am spus niciodată aşa ceva.. Puteţi să va uitaţi la Realitatea, acolo se vede că am întrebat despre petarde. Vreau să mă refer la ce am spus în campania electorală, privind legea răspunderii magistraţilor".

Grindeanu, despre OUG:

În ultima perioada, eu împreună cu colegii mei, am avut un program încărcat.Când am început să lucrăm la buget, unele şedinţe se terminau la ore târzii în noapte. În jurul orei 8 seara am primit avizul de la CSAT la guvern. Sunt lucruri care se pot dovedi. Nu în miez de noapte, de unde şi până unde. Şedinţa s-a terminat în jur de 9 şi ceva când au coborât la conferinţa de presă cei doi colegi ai mei. Caracterul de urgenţă, detaliez un pic. Eu i-am cerut ministrului Justiţiei să vină cu o poziţie clară în faţa guvernului, rapidă, pentru că lumea ieşea în stradă pentru ceva ce eu nu am făcut. Nu s-a discutat niciodată de amnistie. Eu juridic nu am auzit de termenul ăsta inventat, amnistie mascată. Graţierea, să fim clari, în prima formă ridicată pe site-ul MJ, şi care nu mai e cea trimisă ca proiect de lege, erau exlcuse faptele ce ţin de corupţie. Acum e şi mai restrictivă legea. Cine a spus că nu se recuperează prejudiciile? Am trecut cât se poate de clar, recuperarea prejudiciilor. A venit ministrul justiţiei tocmai pentru a detensiona situaţia cu această propunere care a îndeplinit toate procedurile, a fost şi în dezbatere publică Eu nu am imunitate, nu am încălcat legea cu nimic.

Grindeanu, despre demisia lui Florin Jianu:

Legat de Florin Jianu şi e valabil pentru toţi membrii Guvernului: ce s-a întâmplat ieri, să ştiu că eu le-am păstrat, numerele de telefon. Poate că unii dintre colegii mei nu au rezistat unei asemenea presiuni. Nu este simplu să primeşti înjurături la adresa ta, la familia ta.

Redăm întrebările ulterioare ale jurnaliştilor:

Dragnea: Pe lângă programul de guvernare tot timpul apar chestiuni suplimentare. Viaţa e complexă.

Din punct de vedere constituţional guvernul are dreptul să adopte ordonanţe şi hotărâri.

Ce aţi discutat 2 ore cu ambasadorul SUA? Au căzut pradă manipulării şi ambasadorii UE?

Dragnea: Am discutat despre cele câteva zile petrecute în Washington şi dorinţa noastră fermă de a susţine relaţia cu SUA.

Hans Klemm spunea că e nevoie de un proces transparent pentru schimbarea legislaţiei anticorupţie. O scrisoare a 6 ţări europene critică măsurile. Luaţi în calcul aceste avertismente?

Dragnea: Urmărim cu atenţie tot ce spun aceşti oficiali. I-am spus şi dl ambasador Klemm. Eu nu cred că în vreuna din ţările respective se pune problema ca o decizie a CCR să nu fie respectată. Am citit cu atenţie acele lucruri, am văzut că ieri guvernul a trimis o scrisoare CE, cred că odată citite cu atenţie textul OUG încet încet aceşti oficiali vor înţelege că nu e niciun atac împotriva justiţiei.

S-a schimbat poziţia ambasadorului?

Dragnea: Nu am de unde să ştiu asta. Ce v-am spus dvs i-am spus şi dumnealui.

Dvs aţi solicitat întâlnirea?

Dragnea: Nu, de dl ambasador acum vreo două săptămâni. Am avut o discuţie destul de aşezată, destul de corectă, destul de bună cu ambasadorul Klemm.

De ce nu aţi participat la întâlnirea cu cei 6 ambasadori?

Dragnea: Informaţia nu e corectă, nu am avut nicio întâlnire programată

Întrebarea pentru dl premier Grindeanu: Şi eu de dimineaţă m-am întâlnit cu ambasadorul Klemm, ieri. La întâlnirea cu cei 6, de fapt mai mulţi ambasadori, o întâlnire informală, a fost prezent dl ministru al Afacerilor Externe, care m-a reprezentat

De ce nu aţi participat?

Grindeanu: Pentru că am avut al program cu colegii din parlament legat de ce vom face în zilele următoare. Am înţeles că s-a depus moţiune de cenzură, sunt lucruri care trebuie gestionate.

Dragnea: Iniţial, întâlnirea fusese programată pentru joia trecută, am transmis miercuri rugămintea să o reprogramăm pentru că joi eram inivitat de premier să discutăm despre buget. În aceste zile foarte aglomerate inclusiv eu am amânat întâlnirea cu ambasadorul Klemm

Cum comentaţi poziţia celor 6 ambasadori?

Dragnea: Ne uităm cu foarte mare atenţie şi preocupare la aceste declaraţii. Dar să nu pierdem fondul temei: punerea în vigoare a unei decizii a CCR 11. Veţi renunţa la aceste ordonanţe, da sau nu?

Cum comentaţi demisia dl Jianu? Veţi face publice înregistrările audio de la şedinţa de guvern?

Grindeanu: Dacă faceţi cerere, unii colegi au făcut cerere, nu e nicio problemă. Legat de Florin Jianu şi nu numai: ceea ce s-a întâmplat de ieri, când au devenit publice numerele de telefon, eu mi le-am ţinut şi le-am salvat.

Premierului Sorin Grindeanu nu îi pasă de sutele de mii de oameni care îi cer demisia, în stradă. Întrebat dacă s-a gândit să plece din fruntea Guvernului, acesta a spus că pentru el e foarte important să vadă ce spun oamenii care l-au susţinut pentru aceasta funcţie, adică PSD- ALDE. Iar dacă sute de mii de oameni îi cer demisia, milioane au votat PSD.

Întrebat dacă s-a gândit să demisioneze din fruntea Guvernului, Grindeanu a spus:

"Pentru mine a fost extrem de important să mă întâlnesc astăzi cu colegii mei, colegii din CEx, cei care m-au propus. A fost extrem de important pentru mine să văd ceea ce vor oamenii care m-au propus în această funcție. Și am mai spus lucrul acesta, am urmărit, urmăresc toate aceste manifestații. Sunt foarte mulți oameni de bună-credință, sunt alții, îmi pare rău, cum au fost grupurile violente de aseară, cu acțiuni cu care nu pot să fiu de acord".

După ce i s-a spus că sute de mii de oameni îi cer demisia, Grindeanu a replicat: "Alte milioane bune au votat PSD".