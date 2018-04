Lista verdeţurilor de primăvară care te ajută să slăbeşti

Primăvara vine cu o mulțime de verdețuri proaspete care aduc beneficii pentru sănătate și ne ajută să slăbim. Ce verdețuri de primăvară este bine să incluzi în meniu?

Ștevia, leurda, ceapa verde, usturoiul verde, salata verde și urzicile sunt câteva dintre verdețurile de primăvară pe care le găsim din abundență în piețe. Ele aduc o mulțime de beneficii pentru sănătate, prin curățarea sângelui de toxine.



Ele pot să fie consumate crude, dar și în diverse preparate ca să obții cele mai bune combinații. Iată care sunt verdețurile de primăvară pe care trebuie să le incluzi în alimentația ta! Profită de bogăția de nutrienți pe care le oferă corpului tău și include zilnic în meniu următoarele verdețuri:



1. Ceapa verde



Vitamina C, potasiu, zinc, iod, cupru, fosfor, acid folic, fibre, vitamina B6 sunt câţiva dintre nutrienţii valoroşi de care are nevoie corpul tău. Pe lângă faptul că are un puternic efect detoxifiant şi este recomandată persoanelor care au probleme cu rinichii, ceapa verde este un medicament perfect pentru a scădea colesterolul rău. Quercetina, o substanţă pe care o găsim în ceapa verde, este un antioxidant puternic care are proprietăţi antiinflamatorii. Tot antioxidanţii din ceapa verde şi compuşii sulfurici sunt cei care feresc corpul de cancer, reducând riscul de tumori la ovare, sân, prostată, colon şi plămâni.



Citeşte continuarea pe eva.ro.