Leguma care scade colesterolul, calmează tusea şi previne bolile de inimă

Ridichea neagra este o leguma deosebita, cu numeroase beneficii si proprietati nutritionale si medicale de care ar fi pacat sa nu profitam. “Hreanul parizienilor” era considerat o leguma importanta in mesele copioase ale Parisului din perioada Renasterii.

Ridichea neagra are un continut ridicat de vitamina C (trei sferturi din cantitatea zilnica recomandata), vitamina care, dupa cum se stie, are un rol important in prevenirea racelii, fiind unul dintre cei mai puternici antioxidanti. Din compozitia ridichii nu lipsesc nici sodiul, potasiul, fosforul, iod, sulf, magneziu, si nici vitaminele A, B, chiar daca cele din urma sunt prezente intr-o cantitate mai mica.

Cu toate ca in 100 grame de ridiche neagra se gasesc doar 24 calorii, ridichea neagra este o o leguma deosebit de nutritiva si de aceea am face bine sa nu o ocolim daca ne-am hotarat sa urmam o cura de slabire. Una peste alta, consumul de ridiche neagra creste imunitatea organismului si capacitatea acestuia de a se apara impotriva infectiilor, avand un efect tonic, detoxifiant si mineralizant.

De aceea, in perioadele reci, cand suntem mai predispusi imbolnavirilor, se recomanda cu precadere consumul ridichiilor negre.