Leacul anticancer al părintelui Elefterie. Iată reţeta!

Părintele arhimandrit Elefterie, ctitorul Mănăstirii Dervent din Constanţa, era cunoscut pentru sfaturile pentru remediile naturiste pe care le recomandă enoriaşilor. Se spune că părintele Elefterie a fost dus, la trei ani, paralizat la Dervent, unde se afla’’Crucea de leac’’, o troiţă cu puteri tămăduitoare. A dormit lângă ea, iar a doua zi s-a trezit vindecat.

Părintele Elefterie de la Mănăstirea Dervent a urmat Facultatea de Medicină în Grecia şi a studiat tratamentele naturiste, devenind, în timp, ‘’medicul fără bisturiu’’, despre care se spunea că vindecă aproape orice.

A încetat din viaţă la 90 de ani, însă leacurile sale continuă să fie transmise şi folosite cu mare succes şi în prezent. Dovadă stă şi o reţetă pentru prevenirea şi combaterea bolilor, inclusiv a cancerului în stadii incipiente, remediu care a devenit popular datorită efectelor confirmate de cei care l-au încercat, scrie topremediinaturiste.ro.

Reţeta pentru imunitate/anticancer a călugărului Elefterie

Ingrediente:

4 grame de lăptişor de matcă;

1,5 kilograme de miere naturală de salcâm;

300 de grame de polen măcinat;

150 de grame de tinctură de propolis;

200 de mililitri de ser fiziologic.

Mod de preparare şi administrare

Toate ingredientele se amestecă într-un recipient de sticlă, cu o lingură de lemn. Borcanul se închide ermetic şi se păstrează la frigider. Pentru imunitate, pentru prevenirea cancarului sau ca adjuvant în boală canceroasă, din pastă rezultată se ia 1 lingură dimineaţa şi 1 lingură seara, pe stomacul gol sau cu ceai. Cantitatea este suficientă pentru 30 de zile de cură.

De ce este eficient

Amestecul care are la bază lăptişor de matcă şi miere de salcâm poate fi folosit preventiv pentru a diminua riscul apariţiei diferitelor boli degenerative, printre care şi cancerul. Ingredientele din reţetă au rolul de a stimula sistemul imunitar. Primele semne vizibile apar după primele 2-3 săptămâni de la începerea tratamentului. Potrivit specialiştilor, după tratamentele de chimioterapie şi radioterapie, pacientul acuză oboseală cronică. Acest tratament are capacitatea de a-i reda pacientului pofta de viaţă, energia de care are nevoie, pentru a diminua senzaţia de oboseală cronică. Amestecul mai poate fi folosit preventiv pentru a diminua riscul apariţiei diferitelor bolilor cardiovasculare, hepatice şi renale.

Precauţii

Înainte de a se începe o astfel de cură în boala canceroasă deja instalată se recomandă sfatul unui specialist, deoarece fiecare organism reacţionează diferit.