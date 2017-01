Klaus Iohannis a promulgat modificările Codului Fiscal. Pensiile medii, scutite de impozite

Iohannis vs Dragnea

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat modificările Codului Fiscal care au fost votate în Parlament săptămâna trecută. Concret, pensionarii sun scutiţi de plata CASS, iar pensiile sub 2 000 de lei nu vor mai fi impozitate.

"Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat joi, 12 ianuarie a.c., decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii",se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

De altfel, Iohannis a anunțat, miercuri, că va promulga legea:

"După analiza pe care am făcut-o și după discuția pe care am avut-o astăzi, am decis să promulg această lege în zilele următoare", a afirmat Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Președintele Iohannis s-a întâlnit miercuri cu premierul Sorin Grindeanu și cu ministrul de Finanțe, Viorel Ștefan.

Camera Deputaților a decis, joi, modificarea Codului fiscal pentru scutirea pensionarilor de la plata contribuției asigurărilor sociale de sănătate și neimpozitarea pensiilor sub 2.000 de lei. Potrivit articolelor adoptate, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei. De asemenea, CASS va fi suportată din bugetul de stat.